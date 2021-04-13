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Несколько лет назад Google объявила о начале своего крестового похода против производителей смартфонов. Главной и единственной задачей было убедить крупных поставщиков в том, что они должны увеличить сроки поддержки телефонов. Ситуация, когда пользователь покупает аппарат, который больше никогда не получает обновлений, была объявлена неприемлемой. К сожалению, результаты подобных заявлений пока находятся исключительно в теоретической плоскости, ведь многие разработчики открыто заявляют о новом курсе, выполнять который никто из них и не планирует.

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В результате довольно неплохие телефоны, которые вышли год или два года назад, оказываются забыты, а производители пытаются убедить нас покупать новинки, обещая им длительную поддержку, продвинутые функции и остальные плюшки, которых вы больше нигде не встретите. Увы, во всё это верится всё с большим трудом. К примеру, Xiaomi не сильно напрягается, отказывая в обновлении бюджетникам, выпущенным в 2020 году. Что странно, им даже не предложат MIUI 12.5, не то что Android 11.

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К счастью, всегда есть команды энтузиастов, которые берут на себя подобные проблемы. Сегодня у нас самый большой список аппаратов 2017-2020-х годов, которые получили Android 11. Всего 80 наименований вместе с клонами, которые так любит выпускать китайский производитель. Среди наиболее популярных прошивок выделим: AOSP 11.0, LineageOS 18.0, RevengeOS 4.0, crDroid 7.1 и многие другие. Поскольку список действительно гигантский, мы не даём ссылку на каждый телефон в отдельности. Вместо этого переходите в оригинальный материал, читайте инструкцию, и только после этого переходите к скачиванию и прошивке. Учтите, всё это вы проделываете на свой страх и риск, как следует подумайте. Источник.

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