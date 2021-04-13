Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

80 старых смартфонов Xiaomi 2017-2019-х годов получили новую прошивку на базе Android 11

Самый большой список смартфонов Xiaomi с поддержкой Android 11
[ ] для раздела Блоги
2
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько лет назад Google объявила о начале своего крестового похода против производителей смартфонов. Главной и единственной задачей было убедить крупных поставщиков в том, что они должны увеличить сроки поддержки телефонов. Ситуация, когда пользователь покупает аппарат, который больше никогда не получает обновлений, была объявлена неприемлемой. К сожалению, результаты подобных заявлений пока находятся исключительно в теоретической плоскости, ведь многие разработчики открыто заявляют о новом курсе, выполнять который никто из них и не планирует. 

реклама

В результате довольно неплохие телефоны, которые вышли год или два года назад, оказываются забыты, а производители пытаются убедить нас покупать новинки, обещая им длительную поддержку, продвинутые функции и остальные плюшки, которых вы больше нигде не встретите. Увы, во всё это верится всё с большим трудом. К примеру, Xiaomi не сильно напрягается, отказывая в обновлении бюджетникам, выпущенным в 2020 году. Что странно, им даже не предложат MIUI 12.5, не то что Android 11. 

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

К счастью, всегда есть команды энтузиастов, которые берут на себя подобные проблемы. Сегодня у нас самый большой список аппаратов 2017-2020-х годов, которые получили Android 11. Всего 80 наименований вместе с клонами, которые так любит выпускать китайский производитель. Среди наиболее популярных прошивок выделим: AOSP 11.0, LineageOS 18.0, RevengeOS 4.0, crDroid 7.1 и многие другие. Поскольку список действительно гигантский, мы не даём ссылку на каждый телефон в отдельности. Вместо этого переходите в оригинальный материал, читайте инструкцию, и только после этого переходите к скачиванию и прошивке. Учтите, всё это вы проделываете на свой страх и риск, как следует подумайте. Источник.  

  1. Redmi 1S
  2. Mi 10T Pro
  3. POCO X2
  4. Redmi Y3
  5. Redmi Note 5 Pro
  6. Mi A3
  7. Mi Pad 4
  8. Redmi Note 7
  9. Redmi Note 8
  10. Redmi Note 8T
  11. Mi 10i
  12. Mi A2
  13. Mi Pad 4 Plus
  14. Redmi K30S
  15. Redmi 6 Pro
  16. Redmi K30
  17. Mi 5s Plus
  18. Mi Max
  19. Mi 6X
  20. Mi Mix 2
  21. Redmi K20
  22. Mi 9 SE
  23. Redmi K30 5G
  24. Mi 4
  25. Mi Mix 3
  26. Redmi 3S
  27. Redmi Note 4
  28. Mi 10T
  29. POCO X3
  30. Mi Note 2
  31. Mi A1
  32. Redmi 4X
  33. Mi 8 SE
  34. Mi 5s
  35. Redmi 9 Prime [India]
  36. Mi 9T
  37. Redmi Note 9 Pro India
  38. Redmi 4A
  39. Redmi 10X 4G
  40. Redmi Note 5
  41. Mi Note 3
  42. Mi 10 Lite
  43. Redmi Note 9 Pro 5G
  44. Redmi Note 6 Pro
  45. Mi 9T Pro
  46. Redmi 7
  47. Redmi S2
  48. Redmi Y2
  49. Redmi 5 Plus
  50. Redmi 9
  51. Mi 8
  52. Redmi Note 9 Pro Max
  53. Redmi Note 5
  54. Mi A2 Lite
  55. Mi 3
  56. Mi Note 10
  57. POCO F2 Pro
  58. Redmi 5
  59. Redmi K30 Pro
  60. Redmi Note 9
  61. Mi Mix 2S
  62. Redmi Note 9S
  63. Mi 10
  64. POCO M2 Pro
  65. Mi 5
  66. Mi 6
  67. Redmi K20 Pro
  68. Mi 9
  69. Mi Note 10 Lite
  70. Mi 8 Lite
  71. Redmi Note 7S
  72. Mi 10 Pro
  73. POCO F1
  74. Mi 10T Lite
  75. Mi Max Prime
  76. Redmi Note 8 Pro
  77. Mi Mix 3 5G
  78. Redmi Note 7 Pro
  79. Mi Mix
  80. Redmi 5A
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
126
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
19
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
73
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
299
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
100

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 299
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 73
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 126

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
130
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
105
Процессоры Ryzen 9 5950X и Xeon Gold испытали в майнинге криптовалюты Monero
13
Вредоносная программа Joker заразила более 500000 Android-устройств Huawei
4
В Канаде легализована версия Tesla Model 3 с запасом хода 151 км
23
В 2021 Биткоин подорожает до 90 000, а Эфириум до $15 000 – новый прогноз аналитиков РБК и Kraken
36
Microsoft работает над решением проблем со звуком в Chrome и YouTube
10
Покупатели Redmi Note 10 жалуются на проблемы с дисплеями
5
HUAWEI завершила жизненный цикл 22 актуальных смартфонов 2019-2020-го года отменив выход EMUI 11
2
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
26
В сети появились фотографии первой видеокарты от Intel
29
В Москве инженер подал иск к Huawei, Apple и Samsung с требованием 10000р за каждый
24
Новый 8-ядерный Ryzen 7 5750G обошёл флагманы Intel в многоядерных и одноядерных тестах CPU-Z
10
Встроенную графику Intel UHD Graphics 750 процессора intel Core i7-11700K сравнили с GeForce GT 1030
2
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
125
Sony готовит ответ Xbox в виде аналога подписке Game Pass
5
Xbox Game Pass, по слухам, может появиться в Steam
2
Токенизированные акции Tesla появились на криптовалютной бирже Binance
9
Геймерский смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 оказался весьма хрупок и ломается без особых усилий
5
В Европе появились первые видеокарты для майнинга Gigabyte CMP 30HX
14

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
19
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
126
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
76
Еnemy Front: CryEngine не панацея от провала игры
11
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
10

Сейчас обсуждают

John Smith
03:00
Кстати, они выключили дизы под видео. Я могу представить сколько восхищенных людей "оценили" их дешевую подделку.
Китайская компания Welian начала продажи робособаки AlphaDog по цене $2400
Alex
02:59
Админы млять, не позорьтесь и вырубите ботов в коментах. Смех просто.
4A Games опубликовала системные требования Metro Exodus для систем под управлением Linux и macOS
Morph ☢
02:59
Поставил на MSI z390 Edge AC + i9 9900k + RTX 3070: AMI BIOS 7B17vAC1(Beta version) Дата выпуска 2021-02-17 - Support Resizable BAR (Re-Size BAR) function to enhance GPU performance including the Nvi...
BIOS с поддержкой технологии Resized BAR для материнских плат Asus Z370 и Z390 выйдет в мае
stockclock
02:58
Я сейчас кощунство скажу но винда абсолютно бесплатна для установки, можно устанавливать и проходить игры. Так что для игр достаточно отдельного раздела для её установки. Как человек юзающий линукс ск...
4A Games опубликовала системные требования Metro Exodus для систем под управлением Linux и macOS
John Smith
02:58
А не слизанное с Бостонской слабо сделать?
Китайская компания Welian начала продажи робособаки AlphaDog по цене $2400
korney
02:52
до мая пара-тройка недель, а там ...
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
korney
02:46
или, как вариант, ...
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
korney
02:39
Сильно! Пяток фраз: "... чуть более 100 миллилитров, еще около 20-30 миллилитров вытряс ..."; "Антифриз брал в крупном сетевом магазине ..."; "Там процент спирта 20-25% т.е всякая живность не заведетс...
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
star5
02:33
Ну что ж, валянием дурака с бездарной тратой времени на мертвые для игр платформы, закончилась, теперь они наконец то начнут делать улучшенную версию Metro Exodus(которую обещали весной). Почему мертв...
4A Games опубликовала системные требования Metro Exodus для систем под управлением Linux и macOS
Влад Чернявський
02:17
Мамкины дрочеры. Интел топ АМД говно- почему? Да потому что я сам мучался с амд- а Интел пахал сразу с коробки!!! Мало?- ксеон от Интел за 2к руб - нагибает интелы и АМД - за 10к руб Но ведь это же се...
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем