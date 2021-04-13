80 старых смартфонов Xiaomi 2017-2019-х годов получили новую прошивку на базе Android 11
Несколько лет назад Google объявила о начале своего крестового похода против производителей смартфонов. Главной и единственной задачей было убедить крупных поставщиков в том, что они должны увеличить сроки поддержки телефонов. Ситуация, когда пользователь покупает аппарат, который больше никогда не получает обновлений, была объявлена неприемлемой. К сожалению, результаты подобных заявлений пока находятся исключительно в теоретической плоскости, ведь многие разработчики открыто заявляют о новом курсе, выполнять который никто из них и не планирует.
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В результате довольно неплохие телефоны, которые вышли год или два года назад, оказываются забыты, а производители пытаются убедить нас покупать новинки, обещая им длительную поддержку, продвинутые функции и остальные плюшки, которых вы больше нигде не встретите. Увы, во всё это верится всё с большим трудом. К примеру, Xiaomi не сильно напрягается, отказывая в обновлении бюджетникам, выпущенным в 2020 году. Что странно, им даже не предложат MIUI 12.5, не то что Android 11.
К счастью, всегда есть команды энтузиастов, которые берут на себя подобные проблемы. Сегодня у нас самый большой список аппаратов 2017-2020-х годов, которые получили Android 11. Всего 80 наименований вместе с клонами, которые так любит выпускать китайский производитель. Среди наиболее популярных прошивок выделим: AOSP 11.0, LineageOS 18.0, RevengeOS 4.0, crDroid 7.1 и многие другие. Поскольку список действительно гигантский, мы не даём ссылку на каждый телефон в отдельности. Вместо этого переходите в оригинальный материал, читайте инструкцию, и только после этого переходите к скачиванию и прошивке. Учтите, всё это вы проделываете на свой страх и риск, как следует подумайте. Источник.
- Redmi 1S
- Mi 10T Pro
- POCO X2
- Redmi Y3
- Redmi Note 5 Pro
- Mi A3
- Mi Pad 4
- Redmi Note 7
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Mi 10i
- Mi A2
- Mi Pad 4 Plus
- Redmi K30S
- Redmi 6 Pro
- Redmi K30
- Mi 5s Plus
- Mi Max
- Mi 6X
- Mi Mix 2
- Redmi K20
- Mi 9 SE
- Redmi K30 5G
- Mi 4
- Mi Mix 3
- Redmi 3S
- Redmi Note 4
- Mi 10T
- POCO X3
- Mi Note 2
- Mi A1
- Redmi 4X
- Mi 8 SE
- Mi 5s
- Redmi 9 Prime [India]
- Mi 9T
- Redmi Note 9 Pro India
- Redmi 4A
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 5
- Mi Note 3
- Mi 10 Lite
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 6 Pro
- Mi 9T Pro
- Redmi 7
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi 5 Plus
- Redmi 9
- Mi 8
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 5
- Mi A2 Lite
- Mi 3
- Mi Note 10
- POCO F2 Pro
- Redmi 5
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9
- Mi Mix 2S
- Redmi Note 9S
- Mi 10
- POCO M2 Pro
- Mi 5
- Mi 6
- Redmi K20 Pro
- Mi 9
- Mi Note 10 Lite
- Mi 8 Lite
- Redmi Note 7S
- Mi 10 Pro
- POCO F1
- Mi 10T Lite
- Mi Max Prime
- Redmi Note 8 Pro
- Mi Mix 3 5G
- Redmi Note 7 Pro
- Mi Mix
- Redmi 5A
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