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Российские банки создадут первого блокчейн-оператора с обширными полномочиями в сфере цифровых денег

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Сегодня криптовалюта стала одним из самых противоречивых явлений современного общества. Об её полном запрете раздумывают многие правительства, а недовольные граждане по всей планете возмущены разрушающим влиянием на экологию. Здесь самое время вспомнить о геймерах, которые питают к шахтёрам не самые лучшие чувства, поскольку последние стали причиной дефицита видеокарт. Несмотря на кажущуюся неопределённость и громкие заявления политиков, криптовалютные биржи себя отлично чувствуют, а наиболее крупные из них размещены в США, где платят налоги и ведут бизнес по всем правилам, включая передачу всех сведений о клиентах и транзакциях.

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На отечественном рынке ситуация иная, ведь кроме странной позиции чиновников, которые планируют обложить налогом каждый кулер в стране, может показаться, что ничего интересного вообще не происходит. Между тем в РФ есть немало майнеров, вот только доходы от их деятельности в первую очередь получает то же американское правительство, ведь большинство белых транзакций осуществляется через биржи, которые, как вы помните, находятся в США.

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Ясно, что подобное положение вещей нужно менять. В связи с этим сегодня был учреждён первый российский блокчейн оператор. Организаторами стали: Газпромбанк, ПСБ, ВТЮ и многие другие. Формулировки пока размыты, а обязанности новой структуры неясны. Якобы это поможет развитию российского рынка криптовалют, создаст благодатную почву для инноваций и в целом без ещё одной структуры никак нельзя. Оператор был выделен в самостоятельное юридическое лицо, а организаторы прочат ему ведущую роль в развитии IT-направления в РФ.

Соучредители напомнили о существовании ещё одной российской блокчейн-структуры Мастерчейн, которая оказывает неоценимую поддержку многим финансовым структурам. Предполагается, что блокчейн оператор возглавит инновационное направление, сосредоточив в руках не только монопольное право решать, но и разрешать конфликты и проблемы. 

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