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Когда речь заходит о выборе накопителя, многие пользователи готовы спорить до хрипоты, доказывая правильность своего выбора. На самом же деле всё определяется соотношением цена/скорость/качество. Вычеркните из этой трилеммы выгодную цену, и вам придётся дорого заплатить за качество и скорость. Если вы не гонитесь за скоростью, то есть шанс получить качественный продукт за разумную цену, а китайский подвал от дядюшки Ляо может быть и быстрым и стоить сущие копейки.

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В данном случае мы не будем касаться тех или иных производителей, хотя и на этот счёт есть свои предпочтения, ведь силу бренда и массовую рекламу, которая прочно укрепилась в головах пользователей, никто не отменял. Отметим лишь, что одним из излюбленных брендов бюджетных покупателей считается Kingston. Накопители этой компании всегда предлагали отличные характеристики, сочетая низкую стоимость. Как оказалось, следующее поколение твердотельных накопителей Kingston NV1 принесёт парочку неприятных сюрпризов.

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Так, производитель не планирует указывать подробности об использованных комплектующих, что позволит снизить качество за счёт выбора более дешёвых компонентов. Это могут быть бюджетные контроллеры Phison E13T или Silicon Motion SM2263XT, в которых нет контроллера памяти. Кроме того, вместо дорогих чипов могут применяться 3D TLC или 3D QLC.

Сообщается, что накопители следующего поколения будут доступны в вариантах: 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. Они будут основаны на интерфейсе PCI-Express 3.0, достигая скорости чтения/записи 2100 Мб/с и 1700 Мб/с. Главным преимуществом указанных выше SSD остаётся цена, поскольку в магазинах Европы за накопитель объёмом 500 Гб просят около 70 долларов. Скорее всего ситуация, когда производитель пытается удешевить компоненты, связана со сложностями с доступом к высокопроизводительным чипам. В любом случае вся продукция Kingston будет поставляться с 3-х годичной гарантией, а значит уж очень некачественных компонентов будут избегать.