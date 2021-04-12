Культовый шутер Timesplitters 2 скрывался 5 лет в Homefront: The Revolution в качестве пасхалки
Сегодня Timesplitters 2 кажется примитивной и устаревшей игрой, графика в которой далека от привычных нам текстур. Однако в момент своего появления проект привлёк огромное количество внимания. Например, многие эксперты назвали Timesplitters 2 лучшим командным шутером на PlayStation 2, а также одним из лучших для всех платформ шестого поколения. В 2005 вышло продолжение, не снискавшее успеха, а серия тихо сошла на нет. Как оказалось, разработчики не забыли о существовании игры, сделав фанатам отличный подарок. Что любопытно, подарочек выполнен в виде пасхального яйца.
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Недавно стало известно, что в игре Homefront: The Revolution скрывается улучшенная версия Timesplitters 2 с текстурами в разрешении 4К. К сожалению, доступ к игре оказался заблокирован, поскольку создатели потеряли код, разблокирующий игровой автомат с Timesplitters 2. Один из тех, кто принимал участие в создании пасхального яйца, вспомнил, что несколько лет назад отдал коды знакомому, а тот, в свою очередь, выложил их на Discord, где над ним посмеялись, обвинив во лжи, поскольку никто не поверил, что внутри Homefront: The Revolution может скрываться Timesplitters 2. В итоге код был утерян, а доступ закрыт.
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Как оказалось, не всё так плохо, ведь знакомый программиста неожиданно появился в сети, выложив старый код, который и не думал теряться. Мало того, следом появилось сообщение от одного из модеров, который опубликовал ещё несколько кодов, разблокирующих множество полезных функций. Если у вас в Steam завалялась копия Homefront: The Revolution, и вам жутко хочется поиграть в Timesplitters 2, то стоит изучить инструкцию в данном материале. Скорее всего многопользовательский режим заблокирован, но всё остальное присутствует. Кстати, Timesplitters 2 считается лучшей игрой студии Free Radical Design, часть сотрудников которой после реорганизации стали частью Dambuster Studios, ответственной за Homefront: The Revolution.
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