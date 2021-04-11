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Если вы никогда не держали в руках оригинальную игрушку Hasbro, то, вероятно, даже не представляете, как сильно качество продукции китайских подделок отличается от того, что предлагает американская компания. Но даже не в качестве дело, поскольку во многих устройствах задействованы настолько сложные механизмы, копировать которые просто нерентабельно. Именно поэтому визуально товары на полках магазинов выглядят почти идентично, а на поверку дешёвый вариант лишён большинства возможностей оригинала.

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Если вы ещё не наигрались в игрушки (а такое бывает?), то самое время приготовится к большим растратам, ведь скоро в продажу поступит первый полностью автоматически трансформирующийся Оптимус Прайм. С виду перед нами обычный грузовичок, но стоит только отдать голосовую команду, и робот медленно превратиться в героя культовых фильмов и комиксов. Трансформация проходит с потрясающим звуком, а сам робот разговаривает голосом канадского актёра Питера Каллена, который, кстати, озвучивал Оптимуса в оригинальной серии фильмов.

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Вообще всё лучше один раз посмотреть. Разработчики пишут о невероятном количестве отдельных деталей, включающих 60 крошечных микрочипов и 27 отдельных приводов, отвечающих за движения игрушки. Оптимус знает множество команд, а также может управляться посредством смартфона. Фигурка небольшая – всего 48 сантиметров. Робот получил яркую подсветку, что только усиливает общий эффект. Рекомендованная стоимость игрушки заявлена на уровне 699 долларов, но такой цены не будет даже в США, а европейские детишки увидят трансформера от 700 евро и выше без налогов. Что до отечественного рынка, то у нас традиционно подобные игрушки реализуются с гигантской наценкой.



Кстати, Hasbro – официально считается самым крупным производителем игрушек на планете. Кроме многочисленных популярных серий, компании принадлежат единоличные права на таких монстров индустрии кино, как «Звездные войны», «Трансформеры», My Little Pony, а с недавних пор и «Свинка Пеппа». Последняя досталась Hasbro вместе с канадской медиакомпанией за 4 миллиарда долларов.