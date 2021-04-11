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Есть такая работа – графики рисовать. Современная финансовая система нуждается в аналитиках. Это аксиома, которая прочно закрепилась в обществе. При этом при отборе на высокооплачиваемую должность не учитывается количество неверных прогнозов, ведь сегодня важно выдавать как можно более провокационные заявления, которые скорее спровоцируют реакцию в обществе, чем принесут реальную пользу. Изучая подобную аналитику порой кажется, что было бы проще нанять ручную обезьянку и дать ей ромашку, а можно просто аквариум с золотой рыбкой. Бросить ей муравья и муху, а прогнозы биржевых котировок определять исходя из её гастрономических интересов.

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Сегодня у нас несколько прогнозов. Отметим, что считаем половину из них надуманными, в то время как вторую половину – полным бредом, ведь рынком криптовалют управляют киты, а не спрос со стороны обычных пользователей. Давайте начнём с самых фантастичных? Биткоин 90 000, а Эфириум – 15 000. Именно столько будет стоить криптовалюта по мнению экспертов крупной криптобиржи Kraken. Ребята уверяют, что нас ждёт немало сюрпризов. Так, в среднесрочной перспективе Биткоин может упасть до 10 000 долларов, а после снова перейдёт к росту. Что до эфира, то аналитики нарисовали радугу график, что позволяет увидеть точки сопротивления и конечную стоимость.

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А вот на сайте РБК есть несколько более спокойных мнений. Предполагается, что текущая вилка: 50-60 тысяч долларов за Биткоин сохранится до конца года, ведь сегодня нет объективных предпосылок для роста. Тот, кто хотел, уже в криптовалюту вложился, остальные ждут, либо продолжают сомневаться в потенциале цифровых денег. Здесь стоит наблюдать за фондовым рынком, а также решениями регуляторов и крупных платёжных систем. Если на этом направлении произойдут какие-то позитивные изменения, то Биткоин может вырваться за пределы $60 000.

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Вообще же некоторые эксперты заговорили о возрождении интереса к альткоинам. Здесь есть все шансы купить криптовалюту очень дёшево, а продать в десятки и сотни раз дороже. В обычных условиях это звучало бы как спекулятивные финансовые методы, но сегодня такое ведение бизнеса только приветствуется, а значит инвесторы продолжат вкладывать в никому не известные токены.