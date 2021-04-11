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За последние два года AMD выпустила несколько поколений настольных процессоров. В первую очередь – это камни Ryzen 3000-й серии, которые позволили вплотную приблизиться к показателям Intel в играх, и превзойти конкурента в многоядерных задачах. Следом вышло четвёртое поколение, получившее наименование Ryzen 5000, в рамках которого красные смогли впервые за много лет вырваться вперёд абсолютно по всем показателям. Несмотря на это Intel продолжает лидировать, поставляя в несколько раз больше процессоров. Одним из направлений, которому в последние годы AMD уделяло недостаточно внимание, считается APU, сочетающие CPU и GPU на одном чипе. Это тем более удивительно, что встроенный графический чип намного превосходит конкурентов из синего лагеря, а процессоры демонстрируют впечатляющий результаты.

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Известно, что уже вскоре в продажу поступит новое поколение гибридных процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 3. Недавно в объектив интернет-сыщиков попал Ryzen 7 5750G. Он был протестирован в бенчмарке CPU-Z, где представлены одноядерные и многоядерные результаты. Традиционно по показателям на все ядра процессоры AMD справляются отлично. В данном случае у нас фактически рекорд, поскольку среди 8-ядерников новый Ryzen 7 5750G явно окажется на первом месте, обходя Core i9-9900KS с большим запасом.

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На этот раз немалый отрыв замечен и в одноядерных тестах. Так, новинка обошла даже 10-ядерный Core i9-10900K (631 балл против 584 балла), что позволяет говорить о немалом приросте производительности между поколениями. А вот с доступностью Ryzen 7 5750G могут возникнуть большие проблемы. В последнее время AMD поставляет подобные камни сборщикам компьютеров, игнорируя потребности обычных пользователей. Также инсайдеры пока не подтверждают никаких массовых мероприятий, связанных с анонсами новых процессоров AMD. Поэтому есть все шансы, что они начнут поставляться ОЕМ-производителям в Китае без помпы и шума. Графику протестировать не удалось, поскольку драйверов не было, а сам процессор работал на тактовой частоте 4.65 ГГц.