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Выясняем, стоит ли покупать старую карту на вторичном рынке – GeForce RTX 3060 vs GTX 1060 от TG

Игра/ВидеокартаИгра/Видеокарта
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Сегодня, когда видеокарты стали дороже золота, а геймеры вынуждены сидеть на встроенных графических чипах, многие вернули в строй старых бойцов, сменив старые кулера и добавив новую термопасту. Кто-то успел взять себе мощную видеокарту в 2020 году, не дожидаясь прихода нового поколения. Тогда такой поступок казался глупым, поскольку на горизонте уже виднелось новое поколение от NVIDIA и AMD. Сегодня эти люди чувствуют себя счастливчиками, поскольку могут себе позволить играть в любые игры, не думая о трате дополнительных 80 тысячах рублей на апгрейд.

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Пожалуй, самым эффективным вариантом, позволяющим купить относительно мощную видеокарту, остаётся вторичный рынок. Здесь цены также подросли, но старая добрая GeForce GTX 1060 остаётся всё такой же привлекательной, как и несколько лет назад. Ясно, что в обычных условиях многие владельцы подобных решений уже давно бы пересели на более скоростную GeForce RTX 3060, вот только подобный переход стоит слишком дорого. Или нет? Возможно, покупка дорогой видеокарты полностью оправдана, а каждый рубль, из потраченных на неё 80 тысяч окупится. Что же, именно это и попытались выяснить ребята с канала Testing Games. Они взяли старушку GeForce GTX 1060 и сравнили её с новым середняком GeForce RTX 3060.

Игра/Видеокарта  GeForce GTX 1060
GeForce RTX 3060
Call of Duty: Warzone
 80 153
Mafia Definitive Edition
 53 106
Battlefield V
 67 126
Red Dead Redemption 2
 43 100
Horizon Zero Dawn
 42 80
Control
 38 91
Kingdom Come Deliverance
 43 86
Microsoft Flight Simulator
 34 51
Assassin's Creed Valhalla
55 88
Cyberpunk 2077
28 73
Среднее  48 95
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Как видите, разница огромна. Новинка достигает двукратного преимущества, обеспечивая огромный отрыв во всех играх. Мало того, она позволяет забыть о подвисаниях, ведь здесь нас ждут стабильные 80 и больше кадров в секунду на любых современных проектах. Старая GeForce GTX 1060, увы, такого не даёт. Уже сегодня вам придётся снижать настройки графики до средних, ведь fps на максималках постоянно падает ниже 40 единиц. Кто-то назовёт это зоной комфорта, но владельцы мощных видеокарт знают, что такое комфорт, поскольку имеют возможность сравнить 40 кадров в секунду и 100. 

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В данном случае ясно одно, GeForce GTX 1060 уже никогда не будет хорошим решением для покупки. Она может послужить вам какое-то время, но никто из нас не знает, когда окончится майнинговая лихорадка, а значит нужно присматриваться к чему-то помощнее, либо ждать.


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