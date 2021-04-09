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Сегодня, когда видеокарты стали дороже золота, а геймеры вынуждены сидеть на встроенных графических чипах, многие вернули в строй старых бойцов, сменив старые кулера и добавив новую термопасту. Кто-то успел взять себе мощную видеокарту в 2020 году, не дожидаясь прихода нового поколения. Тогда такой поступок казался глупым, поскольку на горизонте уже виднелось новое поколение от NVIDIA и AMD. Сегодня эти люди чувствуют себя счастливчиками, поскольку могут себе позволить играть в любые игры, не думая о трате дополнительных 80 тысячах рублей на апгрейд.

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Пожалуй, самым эффективным вариантом, позволяющим купить относительно мощную видеокарту, остаётся вторичный рынок. Здесь цены также подросли, но старая добрая GeForce GTX 1060 остаётся всё такой же привлекательной, как и несколько лет назад. Ясно, что в обычных условиях многие владельцы подобных решений уже давно бы пересели на более скоростную GeForce RTX 3060, вот только подобный переход стоит слишком дорого. Или нет? Возможно, покупка дорогой видеокарты полностью оправдана, а каждый рубль, из потраченных на неё 80 тысяч окупится. Что же, именно это и попытались выяснить ребята с канала Testing Games. Они взяли старушку GeForce GTX 1060 и сравнили её с новым середняком GeForce RTX 3060.

Игра/Видеокарта GeForce GTX 1060

GeForce RTX 3060

Call of Duty: Warzone

80 153 Mafia Definitive Edition

53 106 Battlefield V

67 126 Red Dead Redemption 2

43 100 Horizon Zero Dawn

42 80 Control

38 91 Kingdom Come Deliverance

43 86 Microsoft Flight Simulator

34 51 Assassin's Creed Valhalla

55 88 Cyberpunk 2077

28 73 Среднее 48 95

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Как видите, разница огромна. Новинка достигает двукратного преимущества, обеспечивая огромный отрыв во всех играх. Мало того, она позволяет забыть о подвисаниях, ведь здесь нас ждут стабильные 80 и больше кадров в секунду на любых современных проектах. Старая GeForce GTX 1060, увы, такого не даёт. Уже сегодня вам придётся снижать настройки графики до средних, ведь fps на максималках постоянно падает ниже 40 единиц. Кто-то назовёт это зоной комфорта, но владельцы мощных видеокарт знают, что такое комфорт, поскольку имеют возможность сравнить 40 кадров в секунду и 100.

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В данном случае ясно одно, GeForce GTX 1060 уже никогда не будет хорошим решением для покупки. Она может послужить вам какое-то время, но никто из нас не знает, когда окончится майнинговая лихорадка, а значит нужно присматриваться к чему-то помощнее, либо ждать.



