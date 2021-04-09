Соучредитель Neuralink и друг Илона Маска готов возродить динозавров и Парк Юрского периода
Когда несколько лет назад Илон Маск объявил о создании подразделения Neuralink, над ним посмеивались не только обыватели, но и серьёзные учёные. Шутка ли, миллиардер заявлял, что в сжатые сроки выпустит чудесный имплант, который вернёт парализованным людям возможность ходить, увеличит интеллектуальные способности каждого человека, а в итоге мы будем контролировать самые продвинутые ИИ, а не они нас.
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Когда всё это произойдёт, пока неясно, но последние достижения учёных Neuralink демонстрируют, что они не зря тратят миллионы долларов, которые выделяет на исследования Илон Маск. На видео ниже можно посмотреть, как чипированная обезьяна играет в Pong при помощи силы мысли. В кору головного мозга животного вживили некое устройство, которое позволяет удалённо подключаться к электронике. Возможности и подробности эксперимента нам пока не известны, но суть в том, что исследователи добились значительного прорыва, поскольку им удалось не только реализовать технологию в том или ином виде, но и научить живое существо управлять всем этим.
Судя по всему, ребята из Neuralink чувствуют себя чуть ли не новыми богами. Так, несколько дней назад соучредитель Neuralink Макс Ходак заявил, что технологии в их руках настолько продвинуты, что при желании они бы могли возродить динозавров. Макс Ходак пояснил, что всё это продиктовано заботой о биоразнообразии, ведь планета фактически вымирает, а учёные могли бы наполнить Землю новыми видами. В этот момент на ум приходит только серия фильмов «Парк Юрского периода», в котором все начинается с заботы о природе, продолжается большими деньгами, а приводит к катастрофе, ведь большие звери могут выйти из-под контроля.
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К компании Neuralink слишком много вопросов. Было бы логично предположить, что она полностью контролируется правительством США, ведь там привыкли всё держать под рукой, но доверия к действиям отдельных чиновников нет, поэтому куда всё это может завести пока неясно.
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