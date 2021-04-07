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17 февраля в Госдуме РФ слушался закон о регулировании криптовалют. Текущая редакция прошла в первом чтении и должна пройти ещё один круг прежде чем станет официальной для всех граждан России. Уже сегодня закон называют нереалистичным, а суть его сводится к усложнению жизни всем, кто так или иначе связан с цифровыми деньгами. Отвергать необходимость регулирования криптовалюта нельзя, ведь это одна из разновидностей ценного актива, а значит с него должны быть уплачены налоги. Без сомнений никому ничего платить не хочется, ведь сфера слишком новая и таит много неопределённости, а значит в законе должно быть прописано всё до мельчайших подробностей.

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Например, обязательно должен быть указан способ получения криптовалюты. Есть большая разница между покупкой пары Биткоинов на бирже и получением их в ходе майнинга. Всё ещё сложнее, если цифровой актив (тот же Догикоин) вам несколько лет назад выдали в качестве бонуса за посещение сайта, а сегодня он стоит в 100 раз дороже. Переменных слишком много, а текущая редакция закона предусматривает включение налога с принудительным взысканием. А представьте, что вы сегодня купили 5 монеток Эфира на 10 000 долларов, а через месяц он упал в десять раз.

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Критики законопроекта требуют срочного пересмотра отдельных пунктов, говоря о нецелесообразности введения драконовских мер. Если вы владеете криптовалютой, но не сообщите об этом государству с вас могут попросту потребовать штраф в размере 50 000 рублей. Что любопытно, налоговая часть закона прописано подробно, а вот права владельцев цифровых активов размыты. Почитать больше на эту тему можно в данном материале. Суть проста: некоторые лица хотят принять закон как можно скорее, отчитавшись о проделанной работе, и их не беспокоит то, будет ли закон действовать, или держателям криптовалюты придётся снова укрываться от налогов, а значит никакого экономического эффекта это не вызовет. Разве что негативный. Эксперты уверяют, что всё это будет способствовать переходу рынка в тень и массовому исходу тех, кто предпочитает работать честно (от майнеров до инвесторов).

Кстати, всё происходящее напоминает спешку с законом о предустановленных отечественных приложениях на всех смартфонах, продаваемые в РФ. Сегодня по этому поводу всё также много вопросов, а органы, которые были обязаны внести разумные правки, упрямо молчат, игнорируя здравый смысл. Вот по этому поводу внеклассное чтение для общего развития.