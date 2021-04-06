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Сегодня франшиза Grand Theft Auto считается одной из самых прибыльных за всю историю игростроя. Пожалуй, соревноваться с культовой серией могут только The Sims и легендарная Super Mario (речь идёт о серии игр). Отметим, что в последнее время онлайн Grand Theft Auto V значительно уменьшился, а продажи не такие высокие, как ещё год назад, однако впереди много новых анонсов. Ближе всего обновлённая версия текущей игры, которая должна получить улучшенный движок от Red Dead Redemption 2 и продвинутую графику.

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Скорее всего она будет бесплатной, а значит все ранее купившие её геймеры смогут опробовать её уже в ближайшее время. На самом деле все экономические надежды связаны с владельцами PlayStation 5 и Xbox Series X, которые не смогут отказать себе в покупке самого настоящего Next Gen. Может показаться, что в свете подобных новостей Rockstar даже не пытается работать над следующей Grand Theft Auto VI. Как оказалось, всё нет так, ведь у инсайдеров есть море свежей информации.

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Прежде всего нам стало известно название новой игры. Итак, это будет GTA VI: Project America. Сообщается, что на этот раз нас ждёт колоссальный по размерам игровой мир, включающий 6 городов: 1. Vice City; 2. Liberty City; 3. San Andreas; 4. Las Venturas; 5. San Fierro. Все они расположатся в разных уголках Америки, а шестым будет Рио-де-Жанейро. Да, глаза вас не подводят, ведь судьба забросит главного героя далеко от старых добрых Соединённых Штатов.

Согласно последним сообщением, Rockstar могла откладывать выпуск игры не только потому что текущая версия отлично продаётся, но и из-за слабого железа геймеров. Якобы, некоторые элементы будущей карты уже тестировались в онлайне, но пока оборудование среднестатистического любителя GTA плохо справляется с нагрузками. Мало того, есть сложности с интернетом, поскольку игре понадобиться много ресурсов.

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К сожалению, нет никакой информации и сроках выхода. Вполне возможно, что Grand Theft Auto VI приурочат к какому-нибудь GeForce RTX 4090. Мало того, сегодня наблюдается дефицит полупроводников, что не оставляет шансов на обновление видеокарт текущего поколения.