Китайская компания AMEC объявила о выпуске оборудования для производства чипов по 5-нм техпроцессу
Сегодня безусловным лидером производства полупроводниковых изделий является тайваньская TSMC. Компания одной из первых увидела перспективу использования оборудования голландской ASML, которое сегодня считается стандартом, позволяя уменьшать технологический процесс до семи и даже пяти нанометров. В спину TSMC дышит Samsung, но инженеры из Южной Кореи немного позднее перешли к 7-нм техпроцессу, поэтому пока не способны выпускать кремниевые пластины по 5-нм нормам в большом количестве.
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Многие аналитики предполагают, что с расширением производственных линий, Samsung сможет улучшить ситуацию на полупроводниковым рынке, при этом на китайские компании никто не делает ставок, ведь инженеры из Поднебесной застряли на 14-нм техпроцессе и не могут перейти на более современные технологии. По крайней мере так считалось. Как стало известно, крупная китайская компания AMEC не только имеет в своём арсенале оборудование, необходимое для выпуска высокотехнологичного кремния, но и уже продала часть товара одному из производителей чипов.
В рамках презентации руководитель AMEC заявил, что инженерам удалось создать высокоточное оборудование для плазменного травления, на базе которого можно выпускать чипы от 65-нм до 7-нм и даже 5-нм нормам. Мало того, крупный международный партнёр прямо сейчас использует оборудование в производстве. Подобное заявление похоже на гром среди ясного неба, ведь, как мы уже указывали, только TSMC и Samsung входят в число компаний, способных производить чипы на основе 5-нм техпроцесса.
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Ясно, что завод по производству кремниевых чипов, это не только оборудование для плазменного травления, но подобный поворот может говорить только об одном: уже скоро в материковом Китае появится мощный конкурент мировым гигантам, а весь цикл создания процессоров сможет обойтись без американских технологий. Уже сегодня их процент в производстве TSMC невысок, а появление полностью независимого контрактника подрывает планы США отрезать Китай от высоких технологий.
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