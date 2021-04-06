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Человечество живёт в цифровую эпоху, где конфиденциальность и свобода личной информации – это просто слова, не имеющие ничего общего с реальностью. Все современные приложения для смартфонов насквозь пропитаны трекерами, следящими за каждым шагом пользователя. Порой, умный алгоритм лучше знает наши привычки, чем мы сами, а всё это преподносится как попытка улучшить жизнь миллиардов людей на планете. Ясно, что к общему благу это безобразие не имеет никакого отношения, ведь в центре всего находятся деньги, триллионы долларов, на которых прочно завязано существование сотен компаний-прокладок, занимающихся обработкой трафика от интегрированных в ПО трекеров.

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Не так давно появилась информации о взломе более чем 533 миллионов аккаунтов социальной сети Facebook. Неясно, насколько информация является актуальной, ведь как минимум половина из всех когда-либо созданных записей заброшены. В любом случае пострадало очень много людей, а сведения настолько глубоки, что переоценить глобальность катастрофы сложно. Многие пользователи публикуют свои полные имена, дату рождения, домашний адрес, указывая всех родственников и многие другие подробности о себе. Там же хранятся данные карточных счетов и кредитная история, номера телефонов и сведения о перемещении за определённый срок.

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На этом фоне удивительно, что никто из чиновников и руководителей стран активно не возмущается. Может эти ребята знают то, во что простым смертным лучше не вникать? Судя по всему, мы об этом никогда не узнаем, а вот сама по себе утечка преподнесла много сюрпризов. Так, в число жертв попала и учётка Марка Цукерберга. Здесь его фамилия, адрес проживания, телефон, множество дополнительных сведений, включая брак и личные подробности. Из любопытного: мы узнали, что основатель социальной сети и владелец самого популярного мессенджера WhatsApp пользуется защищённым аналогом Signal.

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Эксперты обеспокоены столь массовой утечкой и полагают, что для злоумышленников данные окажутся на вес золота. К сожалению, наказаний за подобные потери со стороны социальных сетей и других структур не предусмотрено, а расплачиваться придётся обычным пользователям.