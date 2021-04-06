Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ – Core i9-11900K и Core i9-10900KA со скидками до 7000 р
Новое поколение процессоров Intel не принесло революционных изменений, но смогло немного потеснить производительные решения AMD в списке самых быстрых игровых чипов. Чипы Rocket Lake-S получили повышенные тактовые частоты, улучшенную интегрированную графику и прирост скорости в однопоточных задачах. В некоторых случаях между синими и красными наблюдается паритет, а в некоторых сценариях Intel вырвалась вперёд.
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Единственным недостатком нового поколения стала высокая стоимость для конечного пользователя, поскольку первые партии, традиционно, торгуются выше рекомендованных цен. Что любопытно, уже в первые дни мы видим ощутимое снижение стоимости флагманского Core i9-11900K. Итак, новый 8-ядерник сегодня доступен в Ситилинк за 58 990 рублей, в то время как ещё несколько дней назад стоит 64 990. С чем связано такое падение цены, не уточняется, но будем надеяться, что скидки будут появляться и дальше.
Для тех, кто хочет взять сверхмощный камень, но не платить за него 60 тысяч, есть Core i9-10900KF. Это сверхмощная 10-ядерная модель, обладающая разблокированным множителем и всеми преимуществами флагманского процессора, но имеет отключённую графику. Ясно, что покупатели подобных камней могут себе позволить дорогие видеокарты, хотя в наше время дорогой стала даже GeForce GTX 1650. Сегодня данный процессор можно взять за 42 390 рублей.
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А вот для любителей красивой упаковки есть Core i9-10900KA. Это полная копия флагмана, но с необычной коробочкой в стиле Мстителей из киновселенной Марвел. Это значит, что перед нами полноценные 10 ядер и 20 потоков, с возможностью автоматического разгона до 5.3 ГГц. Его текущая цена зафиксирована на уровне 39 990 рублей, что ровно на 5 тысяч выгоднее предыдущих предложений. Отметим, что за последние месяцы флагманский камень упал на 7 тысяч рублей, но партии в необычной упаковке уже не производится, а значит это может быть последний шанс получить коллекционный товар. Стоит помнить, что процессоры подобного уровня поставляются без кулера, поэтому вам придётся побеспокоиться об этом самостоятельно. Вентилятор должен быть как можно эффективнее, ведь 14-нм техпроцесс отличается горячим нравом и крайне требователен.
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