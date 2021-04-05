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Насколько быстрым должно быть новое поколение видеокарт, чтобы обычный пользователь почувствовал необходимость пойти в магазин и взять себе с полочки скоростную модель? Этот вопрос себе задают не только торговцы компьютерных магазинов, но и руководство NVIDIA. Стоит только посмотреть в сторону графических чипов для облачных вычислений, и вы тут же поймёте, что инженеры в любой момент могут выкатить в разы более быструю видеокарту для настольных компьютеров. И вот здесь и кроется вся соль, ведь неясно, стоит ли прибавить к новому поколению 50%, или пользователи не заметят небольшой прибавки в 30%?

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Сегодня у нас необычное тестирование. Ведь в качестве соперников выбраны GeForce GTX 260, которой исполнилось 13 лет, и новая GeForce RTX 3060, выпущенная совсем недавно. Задача следующая: подсчитать реальный прирост производительности новинки, а также оценить работоспособность старушки в потрёпанных временем играх. Судя по всему, ребята из Testing Games намеренно не взяли ни одной новой игры, ведь Cyberpunk 2077 способна положить на лопатки даже флагманские RTX 3080, а значит в данном сравнении подобным проектам делать нечего.

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Нет никаких сомнений, что времена GeForce GTX 260 безвозвратно ушли. Да, она способна тянуть GTA 5 на средних настройках, а также легко справляется с Minecraft. Обе игры принадлежат к массовым, а значит многие геймеры не пострадали от дефицита видеокарт, поскольку даже старушка сносно тянет онлайн-проекты. Самое интересное кроется в разнице производительности, которая за 13 лет составила 5.5 раза. На первый взгляд это кажется мало, но на самом деле весьма внушительная цифра. Особенно это заметно при прямом сравнении с процессорами, которые за это же время получили далеко не такой мощный прирост производительности.

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Здесь самое время упомянут о дефиците видеокарт, с которым мы столкнулись в последние месяцы. Тем не менее текущее тестирование в очередной раз подчёркивает, что вы можете использовать старые видеокарты для онлайн-игр. Возможно, какое-то время придётся переждать, ведь без скоростной видеокарты вход в мир современных игр закрыт.



