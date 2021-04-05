Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Интерес к криптовалютам растёт одновременно с увеличением цены на наиболее популярные цифровые активы. Фермерами хотят стать всё больше людей, что приводит к значительному снижению общей доходности каждого из майнеров. Эфир дорожает, но выгоду от этого получают только продавцы видеокарт, которые увеличили отпускные цены в несколько раз. Как оказалось, есть ещё одна группа лиц, которая неплохо зарабатывает на этом бизнесе.

реклама

Речь идёт о мошенниках, которые с рынков и других общественных мест переместились в интернет. Видимо, некоторым из них кажется, что уйти от наказания будет проще, а доходы могут исчисляться миллионами долларов. Относительно второго пункта – многие из них правы, а вот первый вызывает сомнения. Особенно это актуально на фоне нескольких последних задержаний.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

О первом массовом задержании группы злоумышленников из Украины стало известно в конце марта. Ребята неплохо зарабатывали, обманывая жителей Европы и стран СНГ. Компания предлагала вложить криптовалюту под высокий процент, обещая огромную прибыли, но исчезала с цифровыми деньгами клиентов в неизвестном направлении. Согласно предварительной оценке, ущерб от действий криптотрейдеров составил 9 миллионов евро. При этом изъятое имущество злоумышленников оценивается в 50 миллионов. Ясно, что появиться из воздуха такие средства не могли, а значит обманутых вкладчиков гораздо больше.

Действия ещё одной группы были пресечены несколько дней назад. Посредники из Грузии предлагали жертвам купить криптовалюту по выгодной цене. Неясно, как они умудрялись обманывать сотни людей, но в результате только задокументированный ущерб гражданам Европы составил более 600 тысяч евро. В команде состояли профессиональные переводчики, а также те, кто владел несколькими иностранными языками на высоком уровне. Все участники преступной группировки задержаны, а имущество снова превосходит оценённый ущерб. Видимо масштабы мошеннических операций куда шире, чем мы можем себе представить.