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Одна из главных проблем экосистемы Apple заключается в закрытости платформы. Компания требует от партнёров следованию жёстким требованиям, многие из которых сегодня смотрятся абсурдно, но позволяют зарабатывать сотни миллиардов долларов. К примеру, операционная система Android не только открыта, но и открывает доступ к изменению множества параметров и созданию собственных сборок. Apple не только не желает делиться кодом iOS, но и всячески преследует всё новые взломы со стороны продвинутых пользователей. Куда хуже ситуация с ноутбуками.

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Смартфон устроен таким образом, что добавить туда памяти или сменить экран просто нереально. Находятся энтузиасты, которые проводят и такие манипуляции, но такая процедура никогда не будет носить массовый характер. А вот улучшение некоторых компонентов купленного ноутбука вполне реально. Можно заменить жёсткий диск на скоростной накопитель, либо увеличить ёмкость уже установленного путём замены. Во многих случая пользователи отказываются от привода, добавляя второй SSD, что сегодня выглядит более востребованным по сравнению с уходящими в прошлое дисками. Также отличным способом повысить производительность остаётся замена оперативной памяти за счёт увеличения объёма.

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Всё это не про Apple. В новых MacBook, построенных на процессоре M1, подобные вольности под запретом. Если вы купили модель с 8 Гб памяти, а вам неожиданно потребовалось больше – ваш удел страдание, так же как оказавшись один на один с SSD объёмом в 256 Гб, вам придётся экономить каждый мегабайт. Apple заявляла, что чип взломать нельзя, но, к счастью, есть китайские хакеры, один из которых отучил новые ноутбуки Apple от жадности, ведь теперь не придётся покупать новый лэптоп всякий раз, когда вы решите увеличить объём накопителя.

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Взлом активен, но в свободном доступе его пока нет. Китайские издания заявляют, что он появится в ближайшее время, открыв доступ к кастомизации дорогого гаджета. Узнать больше на эту тему можно в данном материале, а вообще ситуация с всяческими блокировками выглядит абсурдно. Tesla требует дополнительных денег за каждый чих пользователя, в США новую сельскохозяйственную технику можно заблокировать удалённо, но корпорации на этом явно не намерены останавливаться, ведь такой подход приносит огромные доходы.