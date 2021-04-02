Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Intel готовит мощную экспансию на рынок видеокарт. Поскольку много лет назад подобная попытка не увенчалась успехом, было принято решение не бросать в бой сразу все резервы. Известно, что в портфолио синей команды есть как мощный графический чип, так и сверхпроизводительный серверный ускоритель, предназначенный для облачных вычислений. Ну а первым к нам придёт карточка под названием Intel Iris Xe DG1, она получилась энергоэффективной с крайне низкой производительностью.

реклама

Теоретическая мощность новой DG1 должна достигать 2.11 терафлопс в FP32, но в реальности производительность пока оставляет желать лучшего. Так, сегодня появились первые сравнения со старушкой Radeon RX 550, находящейся на рынке долгих 4 года. Примечательно, что вторая обладает мощностью в 1.21 терафлопс, что должно было сделать её куда медленнее новинки.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Результаты получены с помощью популярного графического теста, а в качестве платформы использовался процессор Core i3-10100F, способный разгоняться до 3.6 ГГц. Для повышения достоверности были взяты видеокарты производства Asus. Как видите, новинке не удалось обойти самую медленную карту Radeon RX 550 4-летней давности. Вполне возможно, что в других бенчмарках всё будет несколько иначе, но первый блин Intel пока вышел комом.

реклама

Из позитивного стоит отметить низкое энергопотребление (30 Вт против 50 Вт на Radeon RX 550), пассивное охлаждение, которое исключает наличие жужжащих лопастей пропеллера, а также 10-нм техпроцесс против 14-нм. Всё это выглядит куда привлекательнее и даёт надежду, что следующий продукт Intel окажется быстрее. Напомним, в DG1 используется урезанный графический чип от более крупной Iris Xe Max, предполагающий 80 исполнительных блоков (EU). Это значит, что видеокарта получила всего 640 шейдинговых блоков с тактовой частотой 1500 МГц, а 4 Гб видеопамяти работают на 128-битном интерфейсе.