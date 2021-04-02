Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Абсолютно во всех популярных онлайн шутерах присутствует проблема читерства. Разработчики пытаются её решить, но пока студии изучают находящиеся на просторах сети программы, хакеры делают ещё столько же. Мало того, создание читов – это большой и прибыльный бизнес, процветающий на просторах Даркнета. Чаще всего подобными ухищрениями пользуются подростки, но соблазн стрелять сквозь стены, летать над противником и быть фактически неуязвимым столь велик, что у читерства нет возрастных преград.

реклама

Одной из игр, разработчики которой открыто говорят о проблеме, стала Call of Duty: Warzone. Студия Activision постоянно улучшает античит систему, вводит блокировки и контроль установленного на компьютере пользователей ПО, а недавно выложила в сеть большой отчёт, согласно которому уже несколько месяцев по сети бродит популярный чит, занимающийся скрытым майнингом на компьютерах любителей нечестной игры.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Изучить документ можно по здесь. Если охарактеризовать проблему кратко, то Activision описывает так называемый Dropper под названием Warzone, в функции которого входит установка дополнительного программного обеспечения в фоновом режиме, делая это незаметно для самого пользователя, при этом программы попадают напрямую в автозагрузку, но не всегда видны владельцу компьютера. Известно, что несколько месяцев популярный чит Warzone скачивал не какие-то там рекламные ссылки и даже не пытался украсть учётные записи пользователей, а занимался удалённым майнингом криптовалюты.

Activision не уточняет название криптовалюты. Скорее всего это была Monero, которая может добываться удалённо, поскольку с Эфириум такое проделать куда сложнее. Также известно, что майнинг проводился с помощью видеокарт, а жертвы ни о чём не догадывались. Дело в том, что прежде чем устанавливать специализированное ПО, его создатели требуют отключить все возможные антивирусные механизмы операционной системы. Если этого не сделать, чит будет тут же обнаружен Защитником Windows.

реклама

Если вы использовали это или похожее программное обеспечение для получения неправомерной выгоды в игре, то стоит включить защиту, скачать специализированное ПО для чистки компьютера или обратиться к специалистам. В данном случае сочувствовать читерам мы не станем, ведь они сами виноваты в своих проблемах.