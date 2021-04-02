Хакеры несколько месяцев майнили криптовалюту на компьютерах читеров Call of Duty: Warzone
Абсолютно во всех популярных онлайн шутерах присутствует проблема читерства. Разработчики пытаются её решить, но пока студии изучают находящиеся на просторах сети программы, хакеры делают ещё столько же. Мало того, создание читов – это большой и прибыльный бизнес, процветающий на просторах Даркнета. Чаще всего подобными ухищрениями пользуются подростки, но соблазн стрелять сквозь стены, летать над противником и быть фактически неуязвимым столь велик, что у читерства нет возрастных преград.
реклама
Одной из игр, разработчики которой открыто говорят о проблеме, стала Call of Duty: Warzone. Студия Activision постоянно улучшает античит систему, вводит блокировки и контроль установленного на компьютере пользователей ПО, а недавно выложила в сеть большой отчёт, согласно которому уже несколько месяцев по сети бродит популярный чит, занимающийся скрытым майнингом на компьютерах любителей нечестной игры.
Изучить документ можно по здесь. Если охарактеризовать проблему кратко, то Activision описывает так называемый Dropper под названием Warzone, в функции которого входит установка дополнительного программного обеспечения в фоновом режиме, делая это незаметно для самого пользователя, при этом программы попадают напрямую в автозагрузку, но не всегда видны владельцу компьютера. Известно, что несколько месяцев популярный чит Warzone скачивал не какие-то там рекламные ссылки и даже не пытался украсть учётные записи пользователей, а занимался удалённым майнингом криптовалюты.
Activision не уточняет название криптовалюты. Скорее всего это была Monero, которая может добываться удалённо, поскольку с Эфириум такое проделать куда сложнее. Также известно, что майнинг проводился с помощью видеокарт, а жертвы ни о чём не догадывались. Дело в том, что прежде чем устанавливать специализированное ПО, его создатели требуют отключить все возможные антивирусные механизмы операционной системы. Если этого не сделать, чит будет тут же обнаружен Защитником Windows.
реклама
Если вы использовали это или похожее программное обеспечение для получения неправомерной выгоды в игре, то стоит включить защиту, скачать специализированное ПО для чистки компьютера или обратиться к специалистам. В данном случае сочувствовать читерам мы не станем, ведь они сами виноваты в своих проблемах.
Лента материалов
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила