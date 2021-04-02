Предварительный список из 42 смартфонов HUAWEI, которые получат HarmonyOS в 2021 году
Сегодня экосистема Android разделена между несколькими ключевыми производителями. При этом каждый из них делает абсолютно непохожую на других прошивку, которая затрудняет переход между брендами и зачастую кардинально меняет пользовательский опыт. Долгое время одно из первых мест на рынке занимала HUAWEI. Уже больше года китайская компания живёт в условиях жёстких санкций, что не могло не сказаться на способности HUAWEI выпускать достаточное количество современных смартфонов. Кроме аппаратной части китайцев лишили доступа к Android, в итоге пришлось идти на смелые, но необходимые решения.
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Собственная операционная система HarmonyOS стала именно таким решением. Первые несколько версий уже не раз подвергались критике, но в сложившийся ситуации стоит напомнить любителям выносить вердикты о том, насколько сырой была Android на заре своего появления. В 2021 году от операционной системы требуется куда больше, чем 10 лет назад, поэтому приходится не только ускоряться, но и улучшать качество продукта. Сегодня случилось важное событие: выпущена новая версия DevEco Studio 2.1 Beta 3. Она принесла множество новых функций, о которых можно почитать здесь, мы же остановимся на том, какие устройства в итоге могут претендовать на HarmonyOS.
Согласно официальным данным, рассылка стартует уже в апреле, а значит вскоре мы сможем увидеть новую ОС вживую. При этом есть некоторые ограничения, так смартфон должен быть построен на процессоре начиная с HiSilicon Kirin 710, вышедшем в 2018 году, а также иметь не менее 4 Гб оперативной памяти. На самом деле подобных аппаратов множество, поскольку HUAWEI часто оснащала даже бюджетники большим количество памяти, повышая их привлекательность в глазах потенциальных покупателей. Ниже наиболее вероятный список. Важно помнить, что он далёк от того, чтобы называться финальным, поскольку пока никто не обладает более точными сведениями.
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Mate X2
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei P30
- Huawei P40 4G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Nova 8 Pro
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 40E
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 RS
- Huawei Nova 6
- Huawei P40 Pro
- Huawei Mate 40E
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 X 4G
- Huawei Nova 7 5G
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Nova 8
- Huawei Mate 20
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Nova 7 Pro 5G
- Huawei P40
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Nova 7 SE
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate X
- Honor Magic 2
- Honor 30
- Honor 20
- Honor V30
- Honor 30 Pro+
- Honor V30 Pro
- Honor 20 Pro
- Honor V20
- Honor 30 Pro
- Honor 9X
Точных сроков начала рассылки нет. Также пока неясны следующие пункты: будет ли обновление обязательным и затронет ли только китайских пользователей; можно ли будет отказаться от новой прошивки и какие минусы она несёт и появится ли возможность установить сервисы Google. Кстати, HUAWEI объявила, что к концу 2021 года более 200 миллионов телефонов будут обновлены до новой ОС.
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