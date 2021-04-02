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Предварительный список из 42 смартфонов HUAWEI, которые получат HarmonyOS в 2021 году

Наиболее полный список смартфонов HUAWEI, отвечающих требованиям HarmonyOS
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i7 11700K в Ситилинке
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Сегодня экосистема Android разделена между несколькими ключевыми производителями. При этом каждый из них делает абсолютно непохожую на других прошивку, которая затрудняет переход между брендами и зачастую кардинально меняет пользовательский опыт. Долгое время одно из первых мест на рынке занимала HUAWEI. Уже больше года китайская компания живёт в условиях жёстких санкций, что не могло не сказаться на способности HUAWEI выпускать достаточное количество современных смартфонов. Кроме аппаратной части китайцев лишили доступа к Android, в итоге пришлось идти на смелые, но необходимые решения.

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Собственная операционная система HarmonyOS стала именно таким решением. Первые несколько версий уже не раз подвергались критике, но в сложившийся ситуации стоит напомнить любителям выносить вердикты о том, насколько сырой была Android на заре своего появления. В 2021 году от операционной системы требуется куда больше, чем 10 лет назад, поэтому приходится не только ускоряться, но и улучшать качество продукта. Сегодня случилось важное событие: выпущена новая версия DevEco Studio 2.1 Beta 3. Она принесла множество новых функций, о которых можно почитать  здесь, мы же остановимся на том, какие устройства в итоге могут претендовать на HarmonyOS.

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Согласно официальным данным, рассылка стартует уже в апреле, а значит вскоре мы сможем увидеть новую ОС вживую. При этом есть некоторые ограничения, так смартфон должен быть построен на процессоре начиная с HiSilicon Kirin 710, вышедшем в 2018 году, а также иметь не менее 4 Гб оперативной памяти. На самом деле подобных аппаратов множество, поскольку HUAWEI часто оснащала даже бюджетники большим количество памяти, повышая их привлекательность в глазах потенциальных покупателей. Ниже наиболее вероятный список. Важно помнить, что он далёк от того, чтобы называться финальным, поскольку пока никто не обладает более точными сведениями.  

  1. Huawei Nova 6 5G
  2. Huawei Mate X2
  3. Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  4. Huawei P30
  5. Huawei P40 4G
  6. Huawei Mate 30 Pro 5G
  7. Huawei Mate 20 X 5G
  8. Huawei Nova 8 Pro
  9. Huawei P30 Pro
  10. Huawei Mate 30 5G
  11. Huawei Mate 30 Pro 4G
  12. Huawei Mate 40E
  13. Huawei Mate Xs
  14. Huawei Mate 40 RS Porsche Design
  15. Huawei Mate 20 RS
  16. Huawei Nova 6
  17. Huawei P40 Pro
  18. Huawei Mate 40E
  19. Huawei Mate 20 Pro
  20. Huawei Mate 20 X 4G
  21. Huawei Nova 7 5G
  22. Huawei Mate 30 4G
  23. Huawei Nova 8
  24. Huawei Mate 20
  25. Huawei P40 Pro+
  26. Huawei Nova 7 Pro 5G
  27. Huawei P40
  28. Huawei Mate 40 Pro
  29. Huawei Mate 40 Pro+
  30. Huawei Nova 7 SE
  31. Huawei Mate 40
  32. Huawei Mate X
  33. Honor Magic 2
  34. Honor 30
  35. Honor 20
  36. Honor V30
  37. Honor 30 Pro+
  38. Honor V30 Pro
  39. Honor 20 Pro
  40. Honor V20
  41. Honor 30 Pro
  42. Honor 9X

Точных сроков начала рассылки нет. Также пока неясны следующие пункты: будет ли обновление обязательным и затронет ли только китайских пользователей; можно ли будет отказаться от новой прошивки и какие минусы она несёт и появится ли возможность установить сервисы Google. Кстати, HUAWEI объявила, что к концу 2021 года более 200 миллионов телефонов будут обновлены до новой ОС. 

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