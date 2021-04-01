Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Купить видеокарту становится всё сложнее. Цены постоянно растут, а хороших новостей нет, ведь впереди тотальный дефицит полупроводников. Некоторые аналитики уже сегодня говорят, что ждать перемен до 2023 года не стоит, а ситуация будет только ухудшаться. На этом фоне TSMC уже готова поднять цены на отгрузку всей продукции, что приведёт к цепной реакции на рынке полупроводников. Как обычно, в такой ситуации в выигрыше останутся ритейлеры, которые в условиях пандемии привыкли забирать себе немалый процент от конечной стоимости.

реклама

Учитывая, как всё плохо, сегодня у нас небольшая порция новостей, которая может показаться обнадёживающей. Так, отраслевые источники в Китае уверяют, что NVIDIA планирует существенно увеличить отгрузку графических чипов для видеокарт GeForce GTX 1650. Предполагается, что партнёры компании получат доступ к большой партии, которая начнёт поступать на фабрики уже в апреле, а доступ к чипам будет продлён до конца мая.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Здесь самое время отметить, что это не до конца хорошие известия, поскольку GTX 1650 представляет собой крайне бюджетное решение, основанное на 128-битной шине с 4 Гб медленной памяти быстродействием 12 Гбит/с. На этом фоне все новые модели на основе архитектуры Ampere выглядят куда привлекательнее, но главный плюс старой карты не в скорости. Всё дело в майнинге, а вернее в проблемах, которые могут возникнуть у шахтёров, купивших GeForce GTX 1650.

Известно, что GeForce GTX 1650 способна выдавать в майнинге Эфириума всего 16 MH/s, что более чем в три раза ниже GeForce RTX 3060 Ti. По мнению аналитиков, это единственное, что может спасти видеокарту от бешеного спроса со стороны шахтёров. Единственный минус всё ещё в дефиците. Ожидать появления большой партии GTX 1650 в магазинах по близкой к рекомендованным 150 долларам не стоит. Скорее всего цены будут начинаться с 300 долларов.

реклама

Отметим, что в связи с этой информацией есть все шансы ожидать в магазинах прибавлении и более производительной GeForce GTX 1650 Super. Она немного быстрее стандартной версии и гарантирует вам стабильные 60 кадров в секунду в большинстве игр в разрешении 1080р на средних и низких настройках графики. Когда ждать видеокарты в российских магазинах пока неясно, а вот более мощная GTX 1660 и её варианты пока на массовость не претендует, поскольку имеет 6 Гб более скоростной памяти.