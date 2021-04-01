NVIDIA планирует нарастить производство графических чипов для видеокарт GeForce GTX 1650
Купить видеокарту становится всё сложнее. Цены постоянно растут, а хороших новостей нет, ведь впереди тотальный дефицит полупроводников. Некоторые аналитики уже сегодня говорят, что ждать перемен до 2023 года не стоит, а ситуация будет только ухудшаться. На этом фоне TSMC уже готова поднять цены на отгрузку всей продукции, что приведёт к цепной реакции на рынке полупроводников. Как обычно, в такой ситуации в выигрыше останутся ритейлеры, которые в условиях пандемии привыкли забирать себе немалый процент от конечной стоимости.
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Учитывая, как всё плохо, сегодня у нас небольшая порция новостей, которая может показаться обнадёживающей. Так, отраслевые источники в Китае уверяют, что NVIDIA планирует существенно увеличить отгрузку графических чипов для видеокарт GeForce GTX 1650. Предполагается, что партнёры компании получат доступ к большой партии, которая начнёт поступать на фабрики уже в апреле, а доступ к чипам будет продлён до конца мая.
Здесь самое время отметить, что это не до конца хорошие известия, поскольку GTX 1650 представляет собой крайне бюджетное решение, основанное на 128-битной шине с 4 Гб медленной памяти быстродействием 12 Гбит/с. На этом фоне все новые модели на основе архитектуры Ampere выглядят куда привлекательнее, но главный плюс старой карты не в скорости. Всё дело в майнинге, а вернее в проблемах, которые могут возникнуть у шахтёров, купивших GeForce GTX 1650.
Известно, что GeForce GTX 1650 способна выдавать в майнинге Эфириума всего 16 MH/s, что более чем в три раза ниже GeForce RTX 3060 Ti. По мнению аналитиков, это единственное, что может спасти видеокарту от бешеного спроса со стороны шахтёров. Единственный минус всё ещё в дефиците. Ожидать появления большой партии GTX 1650 в магазинах по близкой к рекомендованным 150 долларам не стоит. Скорее всего цены будут начинаться с 300 долларов.
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Отметим, что в связи с этой информацией есть все шансы ожидать в магазинах прибавлении и более производительной GeForce GTX 1650 Super. Она немного быстрее стандартной версии и гарантирует вам стабильные 60 кадров в секунду в большинстве игр в разрешении 1080р на средних и низких настройках графики. Когда ждать видеокарты в российских магазинах пока неясно, а вот более мощная GTX 1660 и её варианты пока на массовость не претендует, поскольку имеет 6 Гб более скоростной памяти.
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