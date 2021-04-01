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В последнее время люди, занимающиеся добычей криптовалюты, стали всё чаще появляться в прессе. Что любопытно, они вызывают в обществе крайне противоречивые мнения. С одной стороны, им явно завидуют, ведь шанс собрать ферму из восьми видеокарт был чуть ли не у каждого нашего читателя. Мало того, никто не мешал любому из нас купить Догикоинов два года назад, получив прибыль в 1000% на пустом месте. Почему Доги? Всё просто: даже год назад Биткоин стоил 5 тысяч долларов, что отпугивало потенциальных инвесторов. Ведь одно дело купить десять тысяч монет криптовалюты, а совсем иное – десятую часть Биткоина.

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С другой – майнеров яростно ненавидят, поскольку многие полагают, что они сплошь бездельники, заработавшие свои миллионы путём каких-то непонятных махинаций. Мы не станем давать оценку этим ребятам, остановившись на небольшом интервью, которое взяли редакторы ресурса Pcgamesn у майнера по имени Барри Тендер. Простой вопрос, который понятен каждому нашему читателю, тут же поставил его в тупик.

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Так, после вопроса о том, играет ли он в игры при помощи своей GeForce RTX 3080, Барри сильно удивился. Он заявил, что даже не предполагал, что видеокарты нужны для игр. Бедолага предполагал, что они созданы исключительно для майнинга. К примеру, вначале он купил ферму из GeForce RTX 3080, после это подкопит и возьмёт что-то помощнее на RTX 3090, а когда в продажу поступит следующее поколение графических чипов, он планирует разжиться новенькой GeForce RTX 4090.

Когда Барри узнал о новых технологиях NVIDIA в виде трассировки лучей и DLSS, он отметил, что игры бесполезны, а он сам вообще не планирует тратить на них своё время. Также редакторы поведали шахтёру о скором появлении специальных майнерских видеокарт, но Барри отметил, что его устраивают те, что он купил. Майнер не планирует брать то, что потом будет сложно продать. Здесь мы с Барри полностью согласны, ведь на GeForce RTX 3090 всегда найдётся покупатель, в то время как специальные узкопрофильные решения после падения цены на криптовалюту будет сложнее реализовать, а потери могут оказаться слишком большими. Хотя сам Барри об этом пока не догадывается.