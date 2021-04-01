GeForce RTX 3050 Ti обходит GTX 1650 Ti на 63% в игровом тесте Shadow of the Tomb Raider
Геймеры заждались мощных игровых видеокарт. Поскольку насытить аппетиты майнеров пока нереально есть смысл купить менее производительную, но весьма перспективную GeForce RTX 3050 Ti, которая должна появиться в ближайшие несколько месяцев. По крайней мере такие выводы можно сделать, поскольку информация об ещё не анонсированном графическом чипе стала появляться всё чаще и чаще. На этот раз видеокарта засветилась вместе с младшей версией в составе ноутбука, где прошла несколько тестов.
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Скажем так, если вы хотите сверхскоростную видеокарту, то стоит заплатить 200 тысяч рублей и купить что-то помощнее, а если вам нужен весь компьютер в пределах 100 000, то здесь речь может идти только о бюджетных скоростях. Если говорить о технических характеристиках, то это 2560 ядер CUDA для старей версии с пиковыми 8.7 терафлопс, и 2048 ядер CUDA с максимальным значением в 7.2 терафлопс для модели GeForce RTX 3050. Обе карты получат скромные 4 Гб видеопамяти на бюджетной 128-битной шине. Есть мнение, что это может спасти обе карты от майнеров, но здесь всё будет зависеть от размера поставок и готовности ритейлеров снижать цены.
Если говорить о тестах, то в 3DMark Timespy GeForce RTX 3050 Ti, с треском проигрывает мобильной RTX 2060 и настольной GTX 1660 Ti, что кажется удивительным, а вот в игре Shadow of the Tomb Raider новинка демонстрируют неплохую производительность, обходя GTX 1650 Ti на 63% в разрешении 1080р и средних настройках графики. Разрыв с мобильной RTX 2060 не такой значительный и не превышает 12%, что также неплохо, учитывая, что перед нами 4 Гб против 6 Гб и сильно урезанная 128-битная шина.
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Эксперты отмечают, что настольные модели будут ещё быстрее, но об их характеристиках и производительности даже в синтетических тестах мы пока ничего не знаем. Вполне возможно, вначале на рынок выйдут мобильные графические чипы RTX 3050 и RTX 3050 Ti, а после дело дойдёт и до настольных. Отдельно отметим, что в рамках ноутбука подобный прирост производительности в играх выглядит внушительно, поскольку подразумевает относительно быструю и при этом бюджетную видеокарту с демократичной ценой.
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