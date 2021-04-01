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Геймеры заждались мощных игровых видеокарт. Поскольку насытить аппетиты майнеров пока нереально есть смысл купить менее производительную, но весьма перспективную GeForce RTX 3050 Ti, которая должна появиться в ближайшие несколько месяцев. По крайней мере такие выводы можно сделать, поскольку информация об ещё не анонсированном графическом чипе стала появляться всё чаще и чаще. На этот раз видеокарта засветилась вместе с младшей версией в составе ноутбука, где прошла несколько тестов.

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Скажем так, если вы хотите сверхскоростную видеокарту, то стоит заплатить 200 тысяч рублей и купить что-то помощнее, а если вам нужен весь компьютер в пределах 100 000, то здесь речь может идти только о бюджетных скоростях. Если говорить о технических характеристиках, то это 2560 ядер CUDA для старей версии с пиковыми 8.7 терафлопс, и 2048 ядер CUDA с максимальным значением в 7.2 терафлопс для модели GeForce RTX 3050. Обе карты получат скромные 4 Гб видеопамяти на бюджетной 128-битной шине. Есть мнение, что это может спасти обе карты от майнеров, но здесь всё будет зависеть от размера поставок и готовности ритейлеров снижать цены.

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Если говорить о тестах, то в 3DMark Timespy GeForce RTX 3050 Ti, с треском проигрывает мобильной RTX 2060 и настольной GTX 1660 Ti, что кажется удивительным, а вот в игре Shadow of the Tomb Raider новинка демонстрируют неплохую производительность, обходя GTX 1650 Ti на 63% в разрешении 1080р и средних настройках графики. Разрыв с мобильной RTX 2060 не такой значительный и не превышает 12%, что также неплохо, учитывая, что перед нами 4 Гб против 6 Гб и сильно урезанная 128-битная шина.

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Эксперты отмечают, что настольные модели будут ещё быстрее, но об их характеристиках и производительности даже в синтетических тестах мы пока ничего не знаем. Вполне возможно, вначале на рынок выйдут мобильные графические чипы RTX 3050 и RTX 3050 Ti, а после дело дойдёт и до настольных. Отдельно отметим, что в рамках ноутбука подобный прирост производительности в играх выглядит внушительно, поскольку подразумевает относительно быструю и при этом бюджетную видеокарту с демократичной ценой.