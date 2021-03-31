Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня майнинг стал чуть ли не популярнее пирамиды МММ, где в качестве Лёни Голубкова выступает Илон Маск, а держатели покупают виртуальные монетки, с особым пристрастием изучая котировки и слушая известных экономистов и аналитиков. Что любопытно, большинство подобных экспертов всегда уверены, что нас ожидает взрывной рост стоимости цифровых денег. Они пророчат нам цену в 100 000 и даже миллион за 1 Биткоин, вот только никто никого не предупреждает, что на самом деле перед нами какие-то бешеные скачки, когда небольшая часть крупных держателей криптовалюты получает всю прибыль, играя на понижение, а после продавая часть выручки по завышенной цене.

реклама

Если человек решает стать майнером, ему вначале нужно отыскать достаточное количество денег. После этого он изучает все подводные камни и, скорее всего, решает вложиться в ферму, добывающую Эфир. Все вокруг говорят, что это прибыльно, а за полгода можно окупить вложения, получая бешеные прибыли. Сегодня на сайте Tomshardware появилась любопытная статья. Передать всё её содержание не представляется возможным, но один пункт нам кажется стоит донести до тех, кто прямо сегодня бежит за крупным кредитом.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Эксперты категорически не советуют майнить в одиночку. Давайте перейдём к цифрам: общая скорость хеширования Эфира достигает 400 миллионов MH/s. Если вы основательно потратились, купив 100 видеокарт GeForce RTX 3080, то общая мощность ваших ферм достигает всего 0,0025% от производительности сети. Обычно в сутки генерируется около 6500 монет, а значит с таким гигантским количеством вы можете решать один блок за чуть более чем 6 дней. Ну а с одной такой же картой ваши шансы решить блок доходят до 615 дней.

реклама

Всё это значит, что в одиночку майнить – не самое лучшее решение, ведь у большого пула гораздо выше шанс решить блок, а награда распределяется пропорционально мощности вашей видеокарты. Кроме того, время от времени растёт сложность добычи, а разработчики уже готовятся перейти на новый алгоритм, которые приведёт к разорению тысяч и даже десятков тысяч шахтёров. В конце концов стоит помнить, что цена криптовалюты постоянно меняется. Если сегодня Эфир стоит 1850 долларов, то уже завтра он снова может опуститься до 1500 долларов, что приведёт к кратковременному падению доходов. Кстати, с октября цена Эфира выросла на 350%, в то время как сложность сети только на 61%. Это значит, что пока выгода всё же остаётся, но с приходом в игру всё большего количество шахтёров прибыльность будет падать.