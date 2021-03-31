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В начале марта энтузиаст модифицировал свою GeForce RTX 3070, заменив штатные 8 Гб видеопамяти на два модуля по 8 Гб. В результате получился монстр с 16 Гб, который должен был стать куда быстрее. К сожалению сам автор не стал углубляться в тесты, ограничившись проверкой на стабильность. Однако недавно эта же карта попала в руки другого блогера, известного своим каналом PRO Hi-Tech. Он предлагает ознакомиться с результатами, оценив одновременно с этим перспективы появления новой GeForce RTX 3070 Ti.

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Ситуация крайне спорная, а результат может поставить в тупик, ведь в некоторых играх заметно увеличение fps на 5-7%, в то время как в большинстве наблюдается паритет. Но всё становится куда любопытнее, когда мы взглянем на показатель Framerate 0/1% low. Здесь разница между версией на 8 и 16 Гб достигает 50% в некоторых играх, в то время как в большинстве превышает 20%. В этой ситуации представители PRO Hi-Tech заявляют, что картинка выглядит значительно более плавной, что стало заслугой большого объёма видеопамяти. А вот всё остальное завязано на железе, ведь, как можно заметить на диаграмме, большинство игр отлично себя чувствует и на 8 Гб.

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Что до попытки притянуть результаты к новой GeForce RTX 3070 Ti, то она будет построена на совсем другом графическом чипе (GA104-400 против GA104-200 на 8 Гб варианте). Кроме того, она явно получит больше ядер CUDA, не говоря уже о скоростной памяти, которая, согласно некоторым утечкам, будет работать на скорости 19 Гбит/с. Всё это делает результаты спорными, но это не значит, что они бесполезны.

Сегодня компьютерным играм требуется ограниченный объём памяти, а происходит это потому, что консоли предыдущего поколения были ограничены по этому показателю. Как только мы увидим массу проектов, которые в первую очередь будут сделаны под приставки, прожорливость игр может ощутимо увеличиться. Всё это пока на уровне теории, ведь о росте потребления видеопамяти говорят очень давно, но пока 16 Гб кажутся явно излишними.

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