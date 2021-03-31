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HUAWEI представила список из 37 смартфонов, которые получили стабильную прошивку EMUI 11

Официальный перечень смартфонов HUAWEI с новой прошивкой EMUI 11
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В последние несколько лет Google ведёт активную просветительскую работу с крупными компаниями, выпускающими собственные сборки на базе мобильной ОС Android. Суть проблемы сводится к увеличению сроков выпуска официальных обновлений для как можно большего числа смартфонов. Поисковый гигант пытается найти консенсус, когда разработчики со временем улучшат показатели поддержки, приблизившись к Apple. Пока подобная борьба не дала каких-либо ощутимых успехов, поскольку та же Xiaomi отказывается выпускать новую прошивку MIUI 12.5 на флагманы 2018 года, что кажется странным в условиях когда они обладают огромным запасом мощи и достаточным объёмом памяти. 

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Точно таким же путём идёт и HUAWEI. Китайская компания под санкциями, поэтому вообще никому не подотчётна, создавая прошивку EMUI 11 без оглядки на Android 11. При этом инсайдеры нам всё время выдают различную информацию, предлагая считать актуальными различные телефоны, что только вносит путаницу. Сегодня появился официальный перечень девайсов, которые были не так давно обновлены в Китае. Список получился длинный и состоит из 37 аппаратов. 

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Инсайдеры полагают, что все они в ближайшее время начнут получать EMUI 11 в европейском регионе со второй волной. Ознакомиться со списком телефонов, которые уже получили прошивку в Европе, можно на изображении ниже. Как видите, там указаны всего 15 смартфонов, а значит впереди ещё большая работа. Сроки пока не определены. Некоторые инсайдеры не исключают, что многие из телефонов могут и не получить EMUI 11, а сразу начнут обновляться до Harmony OS.

  1. Huawei Mate 20 X 5G
  2. Huawei P40
  3. Huawei Mate Xs
  4. Huawei MatePad 10.8 inches
  5. Huawei P40 Pro
  6. Huawei Mate 20 Pro
  7. Huawei Nova 6 5G
  8. Huawei MediaPad M6
  9. Huawei P30
  10. Huawei MatePad Pro 5G
  11. Huawei Mate 30
  12. Huawei Mate 20 X
  13. Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  14. Huawei Nova 6
  15. Huawei P30 Pro
  16. Huawei P40 Pro+
  17. Huawei Nova 5 Pro
  18. Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  19. Huawei Nova 7 5G
  20. Huawei Mate 30 Pro
  21. Huawei Mate 20
  22. Huawei MediaPad M6 8.4
  23. Huawei MatePad Pro
  24. Huawei MediaPad M6 10.8
  25. Huawei Mate X
  26. Huawei Mate 30 Pro 5G
  27. Huawei Nova 7 Pro 5G
  28. Huawei Mate 30 5G
  29. Honor 30
  30. Honor 20
  31. Honor Magic 2
  32. Honor 20 Pro
  33. Honor V20
  34. Honor V30
  35. Honor V30 Pro
  36. Honor 30 Pro+
  37. Honor 30 Pro
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