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В последние несколько лет Google ведёт активную просветительскую работу с крупными компаниями, выпускающими собственные сборки на базе мобильной ОС Android. Суть проблемы сводится к увеличению сроков выпуска официальных обновлений для как можно большего числа смартфонов. Поисковый гигант пытается найти консенсус, когда разработчики со временем улучшат показатели поддержки, приблизившись к Apple. Пока подобная борьба не дала каких-либо ощутимых успехов, поскольку та же Xiaomi отказывается выпускать новую прошивку MIUI 12.5 на флагманы 2018 года, что кажется странным в условиях когда они обладают огромным запасом мощи и достаточным объёмом памяти.

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Точно таким же путём идёт и HUAWEI. Китайская компания под санкциями, поэтому вообще никому не подотчётна, создавая прошивку EMUI 11 без оглядки на Android 11. При этом инсайдеры нам всё время выдают различную информацию, предлагая считать актуальными различные телефоны, что только вносит путаницу. Сегодня появился официальный перечень девайсов, которые были не так давно обновлены в Китае. Список получился длинный и состоит из 37 аппаратов.

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Инсайдеры полагают, что все они в ближайшее время начнут получать EMUI 11 в европейском регионе со второй волной. Ознакомиться со списком телефонов, которые уже получили прошивку в Европе, можно на изображении ниже. Как видите, там указаны всего 15 смартфонов, а значит впереди ещё большая работа. Сроки пока не определены. Некоторые инсайдеры не исключают, что многие из телефонов могут и не получить EMUI 11, а сразу начнут обновляться до Harmony OS.

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