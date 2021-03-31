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Сегодня онлайн игры стали прибежищем миллионов любителей компьютерных развлечений. При этом существуют сотни популярных проектов, в каждом из которых есть своя история и десятки и даже сотни тысяч преданных фанатов. По данным Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League) в среднем 22% всех геймеров покидают любимые проекты потому, что не могут смириться с оскорблениями других пользователей. Многие уверяют, что подверглись преследованиям, которые выражаются в грубой и провокационной форме.

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Особенно сложно представителям меньшинств. К примеру, в китайских проектах с подозрением относятся к европейцам, в европейских – к китайцам. Представители Anti-Defamation League фиксируют преследование по гендерной и половой принадлежности. Также в относительно закрытых сообществах принято всячески усложнять жизнь новичкам. Подобное положение царит практически во всех играх, а действенного решения нет. Стоит отметить, что в некоторых клиентах (например, Steam) разработаны фильтры, призванные отсеять ненормативную лексику и оскорбления в любой форме. Но пока они ограничены исключительно текстовыми чатами и не способны контролировать голосовой поток.

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Как стало известно, Intel работает над программной Bleep, основанной на продвинутом ИИ. Она способна обрабатывать речь в реальном времени, блокируя запрещённые слова и словосочетания ещё до того, как их услышит собеседник. Алгоритм будет основан на так называемой «Температуре разговора», а весь голосовой поток вначале переводится в текст, после чего могут блокироваться отдельные слова или целые фразы.

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Intel пока не показала новую программу в работе. Заявлена ручная настройка для пользователей, которые могут самостоятельно регулировать уровень токсичности. К примеру, если вас устраивает ненормативная лексика ваших собеседников, вы можете отключить программу, либо настроить её на минимальную фильтрацию. Это позволит каждому игроку контролировать общение в сети, что снизит напряжение и улучшит микроклимат в чате.

Отметим, что технология была анонсирована ещё в 2019 году. С тех пор о ней не было известно, а недавно представители Intel заявили, что Bleep находится на стадии тестирования и может выйти в свет уже в 2021 году. К сожалению, более точных данных на этот счёт предоставлено не было.