На фабриках одного из крупнейших производителей памяти Jiahe Jinwei стартовал выпуск DDR5
Многие наши читатели ждут выхода процессоров Intel 12-го поколения. Это так называемые Alder Lake-S, которые будут первыми массовыми чипами, основанными на 10-нм техпроцессе и абсолютно новой архитектуре. Одной из ключевых особенностей новых камушков будет гибридная система ядер, состоящая из нескольких больших и малых ядер. Это должно позитивно сказаться на производительности и энергоэффективности. Однако, самым главным новшеством Alder Lake-S станет поддержка памяти стандарта DDR5.
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Отметим, что не так давно появились слухи, согласно которым только высокопроизводительные камни получат поддержку нового стандарта памяти, в то время как все остальные будут полагаться на традиционный формат DDR4. В любом случае это не отменяет того факта, что многие энтузиасты и массовый пользователь всё же сможет опробовать скоростную ОЗУ.
Как стало известно, не так давно стартовало производство памяти на заводах Jiahe Jinwei (занимает 4 место по объёму поставок ОЗУ в мире). Все новые модули памяти будут созданы на основе чипов Micron и визуально мало чем отличаются от своих предшественников. Ожидается, что выйти на максимальные производственные мощности удастся не ранее второй половине 2021 года, при этом потребители получат доступ к скоростной ОЗУ только с выходом процессоров Intel Alder Lake-S.
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Память получит тактовую частоту 4800 МГц, которая является базовой для нового поколения ОЗУ. Рабочее напряжение стартует с 1.1 В, а тайминги зафиксированы на отметке 40-40-40, что намного больше, чем может предложить DDR4. Ожидается, что со временем появятся и более скоростные модуля памяти, хотя даже сегодня стоковая DDR5 быстрее средней DDR4 в 2 раза при 20% энергоэффективности. А вот следующая информация способна вас удивить. Так, модули памяти будут стартовать с отметки 32 Гб, а значит собрать недорогую систему не выйдет. Цена пока неизвестна, но она явно будет не дешевле текущей. Здесь также стоит учитывать проблемы с поставками полупроводников, что также может негативно повлиять на стоимость конечного продукта.
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