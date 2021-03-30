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Среди наших читателей есть множество тех, кто впервые сел за управление персональным компьютером под операционной системой Windows 95. Без лишних церемоний отметим, что с тех пор прошло больше 25 лет, а значит эти ребята прошли длинный путь и могут помнить множество курьёзных ситуаций, возникавших в процессе освоения ОС.

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С давних пор разработчики ПО часто заигрывают с сообществом энтузиастов. Они интегрируют в код так называемые пасхалки, которые могут иметь вид мини-игр, секретных надписей, фотографий и вообще – чего угодно, на что способна фантазия программистов и ограниченные ресурсы, поскольку сама пасхалка должна быть малозаметной. За долгие годы эксплуатации Windows 95 казалось, что все пасхалки уже давно найдены, а скрытые функции известны любому, кто интересуется данной темой. Как оказалось, энтузиастам ещё есть куда расти.

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Так, недавно в программе Internet Mail ОС Windows 95 обнаружилось новое пасхальное яйцо. На самом деле ничего необычного энтузиаст по имени Альбакор не обнаружил, поскольку секретная пасхалка всего лишь перечисляет имена разработчиков. Однако даже это удивительно, ведь никто кроме него не нашёл секретную команду за 25 лет.



Повторить опыт энтузиаста можно следующим образом: запускаем программу Internet Mail, кликаем меню «Справка», находим пункт «О программе». Следом нужно отыскать файл с именем comctl32.dll и просто ввести кодовое слово MORTIMER. После этого должно появиться окошко с именами разработчиков.

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Кстати, почти такая же пасхалка доступна и более простым способом. Так, нужно создать пустую папку на рабочем столе и переименовать её в «Microsoft Windows 95 Product Team!». После этого вы увидите имена всё тех же разработчиков, но уже под ностальгическую мелодию в формате MIDI. В данном случае неясно, остались ли в старой операционке ещё баги, или Альбакор обнаружил самый последний.