Финальный список из 49 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12.5 весной 2021 года
Несколько месяцев назад мы наблюдали за резкой сменой курса Xiaomi. Так, вместо уже почти готовой прошивкой MIUI 13 нам неожиданно представили MIUI 12.5, создание и разработка которой стала неожиданностью не только для фанатов, но и для экспертов. Сегодня о судьбе прошивки под номером 13 ничего не известно, зато новости о судьбе MIUI 12.5 появляются с завидной регулярностью, что позволяет не только узнать о планах китайской компании, но и составить полноценный список подходящих устройств.
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Отметим, что долгое время о скором выходе прошивки можно было только догадываться, в то время как сегодня пришли хорошие новости из Поднебесной. Как сообщается, вышла полностью официальная финальная версия для флагмана предыдущего поколения Mi 10 Ultra. Пока она доступна только пользователям в Китае, но уже в ближайшие дни должна появится глобальная версия, а следом и региональные.
Что любопытно, произошло это событие с опережением, ведь ранее в качестве даты значилось начало апреля. Одновременно с выходом MIUI 12.5 по воздуху, появилось больше информации о начале тестирования менее дорогих телефонов. Старт программы бета-теста был объявлен в Индии, а ранее такой набор прошёл в Европе и России. Инсайдерские сборки уже есть на форумах, где на их основе создаются стабильные еженедельные образы в переводе на основные языки.
По следам инсайдеров был составлен очередной список смартфонов. Скорее всего перед нами окончательный перечень, которые не подлежит обновлению, поскольку мы уже знаем о судьбе флагманов 2018 года (имеется в виду серия Mi 8, Poco 1F и ряд других аппаратов, завершивших свой жизненный цикл). С полным списком можно ознакомиться ниже. Он насчитывает 49 наименований. Стоит отметить, что здесь не учтены новые смартфоны серии Mi 11, но в этом нет нужды, поскольку все они получили новую прошивку, что называется – из коробки.
- Mi 10S
- Redmi K20
- Mi 10 Pro
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Mi 9 SE
- Mi 10 Lite
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi CC9e
- Redmi Note 9T
- Mi 9 Lite
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 10
- Mi 9Т Pro
- Redmi Note 9 4G
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi CC9 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 8T
- Redmi K30S Ultra
- Redmi 9
- Redmi K40
- Mi 9
- Redmi K30i 5G
- Mi 10T
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi K30 Racing
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi 10X 5G
- Redmi Note 8
- Mi 10 Ultra
- Redmi K40 Pro
- Mi CC9
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 9T
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 10T Pro
- Mi 9T
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9S
- Mi 10T Lite
- Mi CC9
- Mi 11
- Redmi K30
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