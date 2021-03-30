Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Финальный список из 49 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12.5 весной 2021 года

Изучаем список смартфонов Xiaomi от 29 марта 2021 года, которые получат новую прошивку
[ ] для раздела Блоги
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько месяцев назад мы наблюдали за резкой сменой курса Xiaomi. Так, вместо уже почти готовой прошивкой MIUI 13 нам неожиданно представили MIUI 12.5, создание и разработка которой стала неожиданностью не только для фанатов, но и для экспертов. Сегодня о судьбе прошивки под номером 13 ничего не известно, зато новости о судьбе MIUI 12.5 появляются с завидной регулярностью, что позволяет не только узнать о планах китайской компании, но и составить полноценный список подходящих устройств.

реклама

Отметим, что долгое время о скором выходе прошивки можно было только догадываться, в то время как сегодня пришли хорошие новости из Поднебесной. Как сообщается, вышла полностью официальная финальная версия для флагмана предыдущего поколения Mi 10 Ultra. Пока она доступна только пользователям в Китае, но уже в ближайшие дни должна появится глобальная версия, а следом и региональные. 

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде
6700XT в Ситилинке - смотри цену
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Что любопытно, произошло это событие с опережением, ведь ранее в качестве даты значилось начало апреля. Одновременно с выходом MIUI 12.5 по воздуху, появилось больше информации о начале тестирования менее дорогих телефонов. Старт программы бета-теста был объявлен в Индии, а ранее такой набор прошёл в Европе и России. Инсайдерские сборки уже есть на форумах, где на их основе создаются стабильные еженедельные образы в переводе на основные языки.

По следам инсайдеров был составлен очередной список смартфонов. Скорее всего перед нами окончательный перечень, которые не подлежит обновлению, поскольку мы уже знаем о судьбе флагманов 2018 года (имеется в виду серия Mi 8, Poco 1F и ряд других аппаратов, завершивших свой жизненный цикл). С полным списком можно ознакомиться ниже. Он насчитывает 49 наименований. Стоит отметить, что здесь не учтены новые смартфоны серии Mi 11, но в этом нет нужды, поскольку все они получили новую прошивку, что называется – из коробки.  

  1. Mi 10S
  2. Redmi K20
  3. Mi 10 Pro
  4. Mi Note 10
  5. Mi Note 10 Pro
  6. Mi 9 SE
  7. Mi 10 Lite
  8. Redmi Note 9 Pro 5G
  9. Mi CC9e
  10. Redmi Note 9T
  11. Mi 9 Lite
  12. Mi CC9 Meitu Edition
  13. Mi 10
  14. Mi 9Т Pro
  15. Redmi Note 9 4G
  16. Redmi 10X Pro 5G
  17. Mi CC9 Pro
  18. Redmi K30 5G
  19. Redmi Note 8T
  20. Redmi K30S Ultra
  21. Redmi 9
  22. Redmi K40
  23. Mi 9
  24. Redmi K30i 5G
  25. Mi 10T
  26. Redmi K30 Pro 5G
  27. Redmi K30 Racing
  28. Mi Note 10 Lite
  29. Redmi Note 9 Pro
  30. Mi 9 Pro 5G
  31. Redmi 10X 5G
  32. Redmi Note 8
  33. Mi 10 Ultra
  34. Redmi K40 Pro
  35. Mi CC9
  36. Redmi K30 Ultra
  37. Redmi 9T
  38. Redmi Note 9 5G
  39. Redmi Note 7 Pro
  40. Mi 10T Pro
  41. Mi 9T
  42. Redmi K20 Pro
  43. Redmi Note 7
  44. Redmi Note 8 Pro
  45. Redmi Note 9S
  46. Mi 10T Lite
  47. Mi CC9
  48. Mi 11
  49. Redmi K30 
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
+
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB
+
Обзор гарнитуры ASUS ROG Strix Go Core и шумоподавителя микрофона ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter
+
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2021
+
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
9
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H7 Wireless
17
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: март 2021
15

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

29 смартфонов Xiaomi получили актуальную версию MIUI 12 Stable
+
Директор фонда Сороса считает что золотое время Биткоина проходит и назвала вероятного преемника
+
Увеличение стоимости Эфира привело к падению доходов майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 13 мес
+
Видеокарта GeForce RTX 3080 уступила Radeon RX 580 на Core i7-4790K в новых играх под DX12 – HA
+
CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 гигантское обновление 1.2
+
Один из главных критиков криптовалют миллиардер Ойстейн Спетален сделал крупную инвестицию в Биткоин
+
Первая в России сборка ПК на Intel Rocket Lake-S и розыгрыш комплектующих от HYPERPC
2
Майнинг биткоинов успешно запустили на портативной игровой консоли 1989 года
+
Владимир Путин рассказал о последствиях российской вакцины и её плюсах
+
Девушка-хакер EMPRESS взломала ПК-версию Crash Bandicoot 4 всего через день после релиза
+
Документация Intel подтвердила тепловые пакеты Alder Lake и поддержку DDR5
+
Mi 8 Pro и другие 4 старых флагмана Xiaomi 2018 года получили стабильную версию новой ОС Android 11
+
110 смартфонов Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0
+
Intel может вернуться в сегмент HEDT с процессорами Emerald Rapids
+
GSC Game World ищут тестировщиков S.T.A.L.K.E.R. 2
+
Ninebot A30C - электрический мопед с педалями и запасом хода 40 км за $300
+
Смартфоны Pixel передают 1 Мб данных в Google каждые 12 часов, как и iPhone
+
Видеокарта ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 получила всего один вентилятор и оценена ритейлером в $612
+
Производители конденсаторов пошли на поднятие цен
+
Ученые Event Horizon Telescope опубликовали наиболее подробное изображение черной дыры
+

Популярные статьи

8 самых дешевых ТВ с разрешением 4К и ценой менее 20000 рублей
+
Возвращение в Fallout 4 в 2021 году
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Массовое обновление прошивок Asus для большинства своих WiFi роутеров
+
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
+
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Дополнительные подробности про массовое обновление Wi-Fi роутеров Asus - детали
+
Негативное влияние ШИМ подсветки экрана на зрение и борьба с этим явлением
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем