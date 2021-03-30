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Несколько месяцев назад мы наблюдали за резкой сменой курса Xiaomi. Так, вместо уже почти готовой прошивкой MIUI 13 нам неожиданно представили MIUI 12.5, создание и разработка которой стала неожиданностью не только для фанатов, но и для экспертов. Сегодня о судьбе прошивки под номером 13 ничего не известно, зато новости о судьбе MIUI 12.5 появляются с завидной регулярностью, что позволяет не только узнать о планах китайской компании, но и составить полноценный список подходящих устройств.

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Отметим, что долгое время о скором выходе прошивки можно было только догадываться, в то время как сегодня пришли хорошие новости из Поднебесной. Как сообщается, вышла полностью официальная финальная версия для флагмана предыдущего поколения Mi 10 Ultra. Пока она доступна только пользователям в Китае, но уже в ближайшие дни должна появится глобальная версия, а следом и региональные.

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Что любопытно, произошло это событие с опережением, ведь ранее в качестве даты значилось начало апреля. Одновременно с выходом MIUI 12.5 по воздуху, появилось больше информации о начале тестирования менее дорогих телефонов. Старт программы бета-теста был объявлен в Индии, а ранее такой набор прошёл в Европе и России. Инсайдерские сборки уже есть на форумах, где на их основе создаются стабильные еженедельные образы в переводе на основные языки.

По следам инсайдеров был составлен очередной список смартфонов. Скорее всего перед нами окончательный перечень, которые не подлежит обновлению, поскольку мы уже знаем о судьбе флагманов 2018 года (имеется в виду серия Mi 8, Poco 1F и ряд других аппаратов, завершивших свой жизненный цикл). С полным списком можно ознакомиться ниже. Он насчитывает 49 наименований. Стоит отметить, что здесь не учтены новые смартфоны серии Mi 11, но в этом нет нужды, поскольку все они получили новую прошивку, что называется – из коробки.

Mi 10S Redmi K20 Mi 10 Pro Mi Note 10 Mi Note 10 Pro Mi 9 SE Mi 10 Lite Redmi Note 9 Pro 5G Mi CC9e Redmi Note 9T Mi 9 Lite Mi CC9 Meitu Edition Mi 10 Mi 9Т Pro Redmi Note 9 4G Redmi 10X Pro 5G Mi CC9 Pro Redmi K30 5G Redmi Note 8T Redmi K30S Ultra Redmi 9 Redmi K40 Mi 9 Redmi K30i 5G Mi 10T Redmi K30 Pro 5G Redmi K30 Racing Mi Note 10 Lite Redmi Note 9 Pro Mi 9 Pro 5G Redmi 10X 5G Redmi Note 8 Mi 10 Ultra Redmi K40 Pro Mi CC9 Redmi K30 Ultra Redmi 9T Redmi Note 9 5G Redmi Note 7 Pro Mi 10T Pro Mi 9T Redmi K20 Pro Redmi Note 7 Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9S Mi 10T Lite Mi CC9 Mi 11 Redmi K30