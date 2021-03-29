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Джордж Сорос считается одной из самых неоднозначных фигур среди известных финансистов. В чём только не обвиняли миллиардера и филантропа. Ему приписывают разжигание межнациональной розни, желание ослабить богатые страны Европы за счёт нашествия мигрантов, а также активное участие в цветных революциях. Вполне возможно, что многие из подобных заявлений верны, ведь в 2015 году он получил орден Свободы лично от президента Украины П. Порошенко.

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В данном случае политика нас интересует меньше всего, но суть в том, что Сорос давно перешёл черту, отделяющую экономику от государства, и активно насаждает свою точку зрения по всему миру. Говорит он нечасто, но к словам его прислушиваются с особым вниманием, ведь он считается чуть ли не Серым кардиналом глобализации и антихристом во плоти. В последние годы Сорос изрядно сдал, поэтому чаще всего от его имени говорят доверенные лица, либо руководители фонда, которому он посвятил жизнь, ставший его главным достижением. Неудивительно, что фонд считают мощнейшей силой, ведь только сам Сорос перевёл туда несколько десятков миллиардов долларов.

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Пару дней назад своё мнение о Биткоине высказала Дон Фицпатрик, инвестдиректор фонда Сороса. По её словам, причиной роста стоимости криптовалюты стала пандемия коронавируса, ведь многие инвесторы, в том числе и институционалы находятся в поисках эффективных вложений. На самом деле Биткоин давно доказал, что он может использоваться только лишь как средство для быстрого заработка, поэтому долгосрочная перспектива здесь не сработает.

Дон полагает, что очень скоро золотые времена криптовалют останутся позади. Дело в том, что многие инвесторы опасаются обесценивания фиатных валют, поскольку ждут появления цифровых денег. При этом многие даже не догадываются, насколько стремительным будет развёртывание цифровой валюты на блокчейне. Вероятнее всего первым здесь окажется Китай со своим юанем, но это не значит, что Поднебесная сможет снять все сливки, ведь многие другие страны изучают перспективы перехода на новые технологии. Скорее всего криптовалюты полностью не исчезнут, но точно потеряют то влияние, которое они имеют сейчас. Ведущие финансисты пока никак не отреагировали на столь мощный посыл, ведь всё, что говорит нвестдиректор фонда Сороса, полностью соответствует мнению самого Сороса. Это может значить, что старик что-то задумал. Хотя, часто он просто использует подобные громкие заявления для заработка.