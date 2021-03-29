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Малярия остаётся одной из самых опасных болезней на планете. Согласно официальным данным, ежегодно инфекция поражает почти 300 миллионов человек по всей планете, что уступает только сезонным проявлениям вируса гриппа по масштабности, но превосходит по смертности. Несмотря на то, что усилиями медиков удалось снизить число заболевших в Африке на 47%, не менее 1 миллиона человек продолжают гибнуть. Главным переносчиком вируса считается малярийный комар, но инфекция способна также распространяться с кровью, например, от младенца к матери или другими способами.

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Поскольку большинство больных проживают в самых бедных странах, решения пока нет. Текущая вакцина обеспечивает эффективность от 31 до 56%, но её катастрофически не хватает, что постоянно приводит к новым вспышкам. Вполне возможно, что вскоре человечество забудет об этой болезни навсегда. Так, группа учёных занимается созданием генномодифицированных комаров, которые не будут кусать людей.

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На данном этапе эксперимент далёк от завершения, но учёные полны энтузиазма, ведь им удалось идентифицировать геном насекомого, а также убедиться в эффективности методики, получив первые результаты. Пока говорить об ГМО комарах слишком рано, но исследователи полагают, что им удастся спроектировать нужную последовательность.

Результатом должны стать с виду обычные комары, которые будут избегать человека. По мнению учёных, после того как достаточное количество особей будет выпущено на волю по всему миру, должно пройти некоторое время. Точно предсказать сроки сложно, но со временем останется только один жизнеспособный вид, полностью созданный в лаборатории. К сожалению, мы ничего не знаем об опасностях лабораторных комаров, ведь мало ли что придёт в голову стерильным насекомым. В любом случае исследователи пока не готовы приступить к улучшению комаров.