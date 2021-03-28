Увеличение стоимости Эфира привело к падению доходов майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 13 мес
Несколько дней назад начался очередной виток роста криптовалют. Некоторые аналитики связывают это с тем, что рынок готов к покорению новых высот, а Биткоин может показать очередной рекорд. При этом падение не исключено, а значит делать долговременных прогнозов не стоит, по крайней мере если вы не обладаете столь высоким финансовым статусом, что способны даже неверный прогноз обернуть себе на пользу.
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В ходе последнего падения Эфириума наблюдалось сильное снижение эффективности майнинга. Мы уже неоднократно возвращались к этой теме. Суть в том, что хешрейт – это всего лишь физическая характеристика, которая позволяет вам рассчитывать на ту или иную скорость видеокарты, но никак не на конкретную величину вознаграждения. Здесь всё зависит от того, сколько майнеров вместе с вами добывают криптовалюту. Если конкурентов много, а цена Эфира низкая, то шанс получить много монеток низкий. В то же время, если цена криптовалюты растёт, а количество шахтёров остаётся неизменным, либо падает, есть шанс сорвать джекпот.
Сегодня мы изучим доход новоиспечённого виртуального майнера, который решит купить видеокарту GeForce RTX 3070 и начнёт на ней добывать Эфириум. Остановимся на самой недорогой модели в Ситилинк от Palit ценой 129 000 рублей или 1700 долларов. Исходя из данных калькулятора, мы получаем: 35.37 доллара в сутки на ферму из восьми видеокарт или 132 доллара на одну такую карту за целый месяц круглосуточной добычи с учётом затрат на электричество. Таким образом: при текущей цене криптовалюты (а ведь она может и снизиться) в 1700 долларов майнер может вернуть затраты за 13 месяцев.
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Будут ли через 13 месяцев цена Эфира столь же высокой, как сегодня, вам не скажет ни один аналитик. Мало того, в последнее время криптовалюта постоянно колеблется, опускаясь до 1500 долларов и ниже. Это значит, что в такие дни ваш доход автоматически снижается. Было бы логично предположить, что с ростом стоимости монет, растёт и доход, вот только приток новых майнеров, которые покупают видеокарты за 1700 долларов, привёл к тому, что эффективность добычи постоянно падает.
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