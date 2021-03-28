Mi 8 Pro и другие 4 старых флагмана Xiaomi 2018 года получили стабильную версию новой ОС Android 11
Xiaomi руководствуется собственным графиком разработки прошивок. Обычно это два новых выпуска операционных систем для флагманов, 1 для середнячков и 1 или вообще ничего для бюджетников. Относительно выпуска MIUI всё немного демократичнее. Так, флагманы могут рассчитывать на три прошивки, середняки на одну или две, а бюджетники обязательно получают хотя бы одну версию обновления. Всё вышеперечисленное не раз подтверждалось официальными лицами, но соблюдается с большой натяжкой.
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Совсем недавно появилась подробная информация о смартфонах, которые получат прошивку MIUI 12.5, а немногим ранее мы узнали подробности относительно планов по обновлению до Android 11. Согласно описанному выше сценарию, флагманы 2018 года не могут претендовать на новую ОС, а вот прошивка на основе MIUI 12.5 им полагается по праву. Удивительно, но действия руководства здесь расходятся с обещаниями, поскольку все популярные флагманы потеряли доступ к обновлениям и перешли в статус отключённых от поддержки, завершив таким образом свой жизненный цикл.
К части существуют команды энтузиастов, которые возвращают жизнь в старые смартфоны. Одна из них Paranoid Android, которая выпустила финальную версию собственной оболочки Ruby на базе Android 11. Согласно описанию на форуме Xda, критических ошибок в сборке нет, а пользователи довольны, отмечая существенный прирост производительности и автономности после отказа от MIUI 12. Мало того, исчезли все ошибки, которые Xiaomi отказывается исправлять долгое время, а главное: уже и не планирует решать, поскольку указанные ниже телефоны не обновляются.
Названия кликабельны и ведут вас на форум, где можно изучить особенности установки прошивки и полную инструкцию. Разработчики уверяют, что процедура ничем не сложнее стандартной прошивки, но есть целый ряд нюансов. Если вы никогда не прошивали смартфоны Xiaomi, то внимательно изучите последовательность действий. Превратить в кирпич собственный смартфон гораздо легче, чем вернуть ему жизнь обратно. Приятным дополнением будет ПО GApps, входящее в базовую сборку, что позволит вам продолжить использовать аппарат в стандартном режиме при помощи аккаунта Google.
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