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Многие крупные бизнесмены и аналитики имеют в отношение Биткоина враждебную или индифферентную позицию. Кто-то из них уверяет, что криптовалюты не имеют будущего, поскольку не несут никакой пользы и ничем не обеспечены. Другие приводят различные аргументы, заявляя о вреде цифровых токенов. Одним из тех, кто в последнее время высказывался в негативном ключе, стал миллиардер из Норвегии Ойстейн Стрэй Спетален.

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Так, в рамках форума DNB Invest Ойстейн Стрэй уверял слушателей, что криптовалюты приносят вред человечеству. Битокин был им назван бессмысленным и крайне опасным ещё и потому, что майнеры потребляют электричества больше, чем Норвегия. По его мнению – это ненормально, а главное бесполезно, поскольку есть множество отличных платёжных систем, которые выполняют свои функции более эффективно.

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Как оказалось, не прошло и два дня, как Ойстейн Стрэй неожиданно сменил гнев на милость. В ходе деловой встречи с руководством биржи Miraiex, он осознал свою неправоту и решил сделать большую инвестицию. Сообщается, что он миллиардер не только купил Биткоинов на крупную сумму (более полные сведения на этот счёт не разглашаются), но и купил немалую долю биржи Miraiex. Это позволило ему войти в совет директоров биржи, что сделало ещё недавнего ненавистника цифровых денег поборником благосостояния Биткоина, ведь теперь от дальнейшего курса зависит, сможет ли Ойстейн Стрэй Спетален стать ещё богаче, или потеряет пару десятков миллионов наличными.

По словам миллиардера, окончательно принять решение в пользу криптовалют стали инвестиции его конкурента Хьелля Инге Рекке, который недавно купил Биткоинов на 58 миллионов долларов. Ойстейн Стрэй Спетален с негодованием заявил, что не может сидеть и смотреть, как Рекке богатеет на пустом месте. Ойстейн Стрэй добавил, что ему удалось разжиться Биткоинами в тот момент, когда они ощутимо подешевели, что уже сегодня позволило ему начать зарабатывать.