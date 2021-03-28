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Видеокарта GeForce RTX 3080 уступила Radeon RX 580 на Core i7-4790K в новых играх под DX12 – HA

При покупке новой видеокарты нужно обращать внимание на процессор
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Сегодня на рынке видеокарт царит настоящий хаос, а предсказать время наступления развязки сложно, поэтому мы будем исходить из того, как ведут себя геймеры в привычных условиях. Дело в том, что большинство пользователей меняет процессор куда реже, чем видеокарту. К примеру, единожды купив такой мощный камень, как Core i7-4790K, многие уверены, что прирост за прошедшие годы незначительный, и смысла покупать системный блок просто нет. 

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В чём-то такие товарищи правы, поскольку при работе с обычными задачами никакой Core i7-10700K вам видимого прироста не даст. Сайты будут открываться с той же скоростью, а привычные офисные приложения тем более не получат заметного буста. В таком случае многие предпочитают увеличить количество памяти и установить более скоростной накопитель. Что же, если отталкиваться от слов экспертов Hardware Unboxed, то каждый, кто планирует купить скоростную GeForce RTX 3080, должен в первую очередь подумать о замене процессора, поскольку на слабых камнях в DX12 заметно отставание флагманов NVIDIA даже от такой медленной карты AMD, как Radeon RX 580. 

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На скриншоте выше можно оценить весь масштаб проблемы, когда на Core i7-4790K в игре Fortnite все видеокарты NVIDIA оказываются в самом низу списка. Оценить результат можно на видео ниже, специалисты отмечают, что при активации DX11 и Vulkan подобных странностей нет, а значит проблема именно в последнем API, но однозначного ответа пока нет. 

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Показательно выглядят изображения выше. Особенно всё плохо на наиболее слабых процессорах типа: Ryzen 5 1400. Если вы надумали улучшить свою систему на столь древних камнях, то эксперты вам рекомендуют брать видеокарты AMD, поскольку в DX12 наблюдается ощутимое падение производительности на всей линейке NVIDIA. Приходится констатировать, что это не одна и даже не несколько специально отобранных для теста игр, а значит проблема носит системный характер и требует своевременного решения. Вполне возможно, что громкой шумихи пока нет, поскольку массовый геймер не может получить доступ к достаточному количеству современных видеокарт.


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