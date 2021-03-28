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Несколько лет назад Xiaomi решила оптимизировать создание и выход прошивок. При этом вместо глобализации и открытости китайская компания неожиданно закрыла программу открытого бета-тестирования. В итоге доступ к первым сборкам получили исключительно китайские инсайдеры, в то время как создание региональных образов перешло в вялотекущую стадию, а владельцы смартфонов в других странах, включая Россию, получали свежие версии спустя месяцы после их создания. Ситуация с глобальными прошивками казалось лучше, но и они сталкивались с проблемами.

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Судя по всему, с выходом MIUI 12.5 всё должно измениться. Так, в конце февраля стартовал набор бета-тестеров из целого ряда европейских стран (включая Россию), предлагающий опробовать новые функции в рамках предварительной рассылки стабильной операционной системы. На тот момент список состоял из 7 флагманов, а значит большинство пользователей были всё ещё лишены доступа к бета-тесту. Сегодня появилась информация, что владельцам 26 девайсов в Индии открыли доступ к программе предварительного тестирования.

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В списке 27 смартфонов, каждый из которых получил новую прошивку на базе MIUI 12.5. В настоящий момент запущено несколько подобных программ: китайская, глобальная, а теперь и индийская. Последняя подтверждает, что в данный момент тестирование вступило в завершающий этап, а значит вскоре мы сможем рассчитывать на глобальную рассылку обновления. На этот раз перечень участников гораздо шире февральского и включает как флагманы (серия Mi 10), так и твёрдых середняков (Redmi K20 и Redmi Note 8 Pro). Кроме того, в списке присутствуют бюджетники восьмой и девятой серии Redmi.

Напомним, рассылка стабильной прошивки MIUI 12.5 будет осуществляться партиями и стартует в апреле, однако пока неясно, будет ли это середина или конец месяца. Предполагается, что все регионы получат обновление почти одновременно.