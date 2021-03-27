Две майнинговые компании создали пул для добычи экологически чистых Биткоинов
Компьютеры давно вошли в жизнь каждого человека, а многие используют их не только для развлечения, но и для работы. В этой ситуации каждый ПК приносит определённую пользу обществу, а значит не работает впустую. Чаще всего такую пользу нельзя назвать утилитарной, но в масштабах всего мира каждый человек представляет собой винтик в большом живом механизме. А вот в момент добычи криптовалюты ничего подобного не происходит. Мало того, что система работает с максимальной нагрузкой, а задачи, которая она решает, абсолютно бесполезны. По сути это вычисления ради вычислений, которые ничего не приносят, кроме виртуальных монет на виртуальном счёте.
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Положение дел постоянно ухудшается, ведь сегодня только майнеры Биткоина потребляют 71,07 тераватт/час. Эти показатели можно сравнить с потребностями такой страны, как Бельгия или с электроэнергией, необходимой компании American Airlines, услугами которой пользуются 200 миллионов человек по всему миру (без учёта доставки посылок). Если вы занимаетесь добычей криптовалюты, но вас всё время мучает совесть за нанесённый природе ущерб нашей планете, то есть отличный выход из ситуации. Так, компании Argo Blockchain и DMG Blockchain Solutions запустили новый Terra Pool. Он открыт для майнинговых мощностей, и опирается исключительно на чистую энергию.
Дополнительно объявляется, что это будет первый случай массового перехода на абсолютно безвредный для природы способ добычи Биткоина. К сожалению, обе компании не предоставили информацию о том, где будет проходить добыча электроэнергии, а также не озвучила предполагаемые мощности пула. Скорее всего это будет известно в ближайшее время, когда подобная инициатива привлечёт дополнительных инвесторов с живыми деньгами. Глава Argo Blockchain полагает, что инициатива компании способна воодушевить другие пулы на переход к чистой энергетике, что позволит сократить загрязнение окружающей среды и выброс парниковых газов в атмосферу Земли.
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