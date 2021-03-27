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Многие эксперты используют статистику Steam в качестве индикатора, свидетельствующего о тех или иных переменах на игровом рынке. В целом показатели можно экстраполировать и на другие сферы, но нам неизвестна выборка рабочих станций в сравнении с исключительно игровыми компьютерами, поэтому мы будем делать выводы исключительно о предпочтениях геймеров.

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Известно, что в первые несколько месяцев продажи видеокарт нового поколения всегда больше, чем за тот же период в последующее время. Такая ситуация связана с тем, что многие ждут выхода скоростных видеокарт, надеясь получить больше за те же деньги. В конце 2020 года мы получили нестандартную ситуацию, когда вместо привычных цен нам предложили платить как минимум в 2 раза больше. Сегодня принято прикрываться майнерами, но даже в декабре купить GeForce RTX 3080 без огромной переплаты было нереально.

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Что любопытно NVIDIA продолжает заявлять, что последнее поколение видеокарт выпущено чуть ли не рекордным тиражом. Давайте проверим, так ли это. Сегодня нас с вами интересует показатель динамики, свидетельствующий о последних изменениях за прошедший месяц. Лучше всего дела идут у GeForce RTX 2060, которая приросла на 1.22%, что действительно много. На втором месте GeForce RTX 3070, у которой 1.12%, а дальше всё неоднозначно. GeForce RTX 3080 на 9 месте с ростом на 0.11%, что критически мало для флагмана.

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От GeForce RTX 3090 никто не ожидал рекордных продаж, поскольку рекомендованные 1500 долларов – это слишком много для игровой видеокарты. А вот GeForce RTX 3060 Ti, которая на рынке третий месяц, вызывает удивление: +0.07% за месяц и всего 0.34% за всё время в три раза меньше продаж GeForce RTX 3070 за один последний месяц. Кстати, AMD умудрилась поставить на рынок меньше Radeon RX 5700 XT за всё время, чем NVIDIA выпустила GeForce RTX 3070 за месяц.

Статистику за всё время можно посмотреть на изображении выше. AMD последовательно теряет рынок, а перспектив роста в условиях дефицита практически не осталось. При этом мы видим, что даже новое поколение NVIDIA не бьёт рекорды продаж, а значит видеокарт просто мало в магазинах. Геймеры получили недостаточно игровых моделей, гораздо меньше, чем это было в момент выходы предыдущих поколений графических чипов. Ну а решать, кто в этом виноват, мы предпочтём доверить нашим читателям.