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Сегодня HUAWEI вынуждена работать в положении ограниченного доступа к современным технологиям. Дошло до того, что китайская компания не может получать новых процессоров, что ставит её в уязвимое положение перед конкурентами. Известно, что за 2020 года HUAWEI удалось накопить значительные запасы чипов, вот только эти самые запасы не вечны, мало того продукция устаревает, а значит при прочих равных смартфоны HUAWEI в любом случае оказываются в положении догоняющих.

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Каким будет долговременная стратегия HUAWEI в 2021 году пока неясно, ведь в условиях дефицита полупроводников даже Xiaomi готовится поднять цены, поскольку для обеспечения достаточным количеством чипов приходится переплачивать поставщикам какое-то количество процентов сверху. Решится ли Xiaomi поднять цены или нет неясно, но даже подобные разговоры вызывают тревогу. А вот у HUAWEI есть позитивные новости.

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Ниже список смартфонов, которые на 27 марта 2021 года получили финальную публичную стабильную версию EMUI 11. Отметим, что она основана на старой версии операционной системы Android 10, что закрывает пользователям доступ к некоторым новым функциям. Данный список официальный. Если вы пока не получили прошивку, сделайте ручную проверку. В некоторых случаях стоит обратиться на официальные форумы. Иногда проблема может быть в том, что вам досталась китайская или индийская версия мобильного телефона. В этом случае сроки могут быть просто другими, а значит всё в порядке.

А вот Mate 20 Pro и Nova 5T только начали получать обновление в России. Кто-то уже имеет на руках финальную версию, другие смогут воспользоваться новыми функциями не раньше следующей недели. Стоит отметить, что это не полный список актуальных смартфонов, которые должны получить EMUI 11. О появлении прошивки для других гаджетов будет известно не ранее апреля.

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