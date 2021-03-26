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Линейка видеокарт NVIDIA серии Ampere ещё далека от завершения. За прошедшие с момента анонса 5 месяцев мы увидели всего 5 моделей, от флагманской GeForce RTX 3090, до среднебюджетной RTX 3060. При этом сама линейка имеет много дыр, которые принято заполнять графическими чипами, немного ухудшая показатели тех или иных моделей.

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Ближе всего к анонсу находится ещё одна скоростная GeForce RTX 3080 Ti, которая должна стать облегчённой версией RTX 3090 и получит 12 Гб видеопамяти и 384-битную шину. Видеокарту ожидали ещё в начале года, но недавно стало известно, что продажи её не начнутся раньше середины мая, а значит всё это время рынок будет довольствоваться уже существующими предложениями. Также известно о решении выпустить видеокарту GeForce RTX 3070 Ti, которая должна разместиться выше RTX 3070, но ниже RTX 3080. Это даёт нам 599 долларов рекомендованной цены и 8 или 16 Гб видеопамяти. На этот счёт есть ряд различных мнений, а сроки появления этого графического чипа слишком размыты.

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Но хуже всего дела обстоят с бюджетной GeForce RTX 3050. Недавно одна из мобильных версий этой видеокарты засветилась в GPU-Z. На изображении можно увидеть 4 Гб памяти, работающей на 128-битной шине с пропускной способностью 12 Гбит/с. Поскольку видеокарта относится к серии RTX, неудивительно что снова указывается наличие трассировки лучей, а вот с выходом подобной модели всё плохо.

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Крупные производители уже заявили об очередном удорожании видеокарт, а значит текущие цены вскоре могут нам показаться чуть ли не аттракционом невиданной щедрости. Чипов не хватает, а поставщики комплектующих оказались неспособны удовлетворить спрос рынка полупроводников. Ближайший анонс GeForce RTX 3080 Ti не раньше середины мая, а RTX 3070 Ti может выйти ближе к лету, а значит бюджетная RTX 3050 в планах NVIDIA находится явно не на первых местах. Здесь всё объясняется всё тем же дефицитом, ведь сегодня майнеры купят любую видеокарту, заплатив за неё двойную цену. Зачем распыляться на недорогие видеокарты, если можно получать сверхприбыли здесь и сейчас? Вот только всё это означает, что RTX 3050 мы можем не увидеть ещё очень долго.