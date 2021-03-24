Xiaomi завершила жизненный цикл для 20 смартфонов 18-19-х годов – Android 11 на MIUI 12 отменяется
Известно, что Xiaomi планирует выпустить новую операционную систему Android 11 на несколько десятков актуальных аппаратов. Список постоянно дополняется, что долгое время не позволяло сделать окончательные выводы о том, какие из девайсов последних лет оказались отправлены на свалку истории. Суть в том, что ранее китайский производитель говорил о чётком плане, согласно которому флагманы получают три обновления ОС, среднебюджетники и серия «К» – два обновления ОС, а недорогие массовые девайсы не более одного.
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Вот только, похоже, никто не собирается придерживаться собственных заявлений. Примером этому может быть флагман Mi 8, который получил девятую и десятую версию мобильной ОС, но остался без обновления в 2021 году. Итого имеем два выпуска. А вот с Redmi Note 7 всё ожидаемо, поскольку он не только получил две редакции ОС, но и включён в список телефонов, которые этой весной получат MIUI 12.5. Немного расстраивает отказ от поддержки Poco F1 и Mi MIX 2S и Black Shark, но все три смартфона вышли в далёком 2018 году. Судя по логике Xiaomi, они могли бы рассчитывать на Android 11, но уже не интересуют китайскую компанию.
Все остальные указанные в списке телефоны вполне закономерно лишились поддержки новой ОС. Производитель заявляет, что все они ещё какое-то время будут получать обновления безопасности, что позволит поддерживать их в актуальном состоянии ещё какое-то время. При этом стоит констатировать, что многие из подобных девайсов встречаются всё реже. Старые гаджеты приходят в негодность, они теряются, ломаются, тонут в воде. В конце концов они не молодеют, а ведь все бюджетники из списка с трудом справляются с современными задачами. Видимо поэтому их путь предопределён.
- Redmi 8A Pro
- Mi 9 Lite
- Redmi 8A
- Redmi Y2
- Mi MIX 3
- Redmi Note 7
- Black Shark
- Mi 8
- Poco F1
- Mi 8 Lite
- Mi 8 SE
- Mi Note 3
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi S2
- Mi Max 3
- Mi 8 Pro
- Mi MIX 2S
- Redmi 8A Dual
- Redmi 8
- Redmi Note 7 Pro
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