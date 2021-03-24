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Xiaomi завершила жизненный цикл для 20 смартфонов 18-19-х годов – Android 11 на MIUI 12 отменяется

Список смартфонов Xiaomi, которые не получат новую мобильную ОС
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Известно, что Xiaomi планирует выпустить новую операционную систему Android 11 на несколько десятков актуальных аппаратов. Список постоянно дополняется, что долгое время не позволяло сделать окончательные выводы о том, какие из девайсов последних лет оказались отправлены на свалку истории. Суть в том, что ранее китайский производитель говорил о чётком плане, согласно которому флагманы получают три обновления ОС, среднебюджетники и серия «К» – два обновления ОС, а недорогие массовые девайсы не более одного. 

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Вот только, похоже, никто не собирается придерживаться собственных заявлений. Примером этому может быть флагман Mi 8, который получил девятую и десятую версию мобильной ОС, но остался без обновления в 2021 году. Итого имеем два выпуска. А вот с Redmi Note 7 всё ожидаемо, поскольку он не только получил две редакции ОС, но и включён в список телефонов, которые этой весной получат MIUI 12.5. Немного расстраивает отказ от поддержки Poco F1 и Mi MIX 2S и Black Shark, но все три смартфона вышли в далёком 2018 году. Судя по логике Xiaomi, они могли бы рассчитывать на Android 11, но уже не интересуют китайскую компанию.

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Все остальные указанные в списке телефоны вполне закономерно лишились поддержки новой ОС. Производитель заявляет, что все они ещё какое-то время будут получать обновления безопасности, что позволит поддерживать их в актуальном состоянии ещё какое-то время. При этом стоит констатировать, что многие из подобных девайсов встречаются всё реже. Старые гаджеты приходят в негодность, они теряются, ломаются, тонут в воде. В конце концов они не молодеют, а ведь все бюджетники из списка с трудом справляются с современными задачами. Видимо поэтому их путь предопределён.  

  1. Redmi 8A Pro
  2. Mi 9 Lite
  3. Redmi 8A
  4. Redmi Y2
  5. Mi MIX 3
  6. Redmi Note 7
  7. Black Shark
  8. Mi 8
  9. Poco F1
  10. Mi 8 Lite
  11. Mi 8 SE
  12. Mi Note 3
  13. Mi 8 Explorer Edition
  14. Redmi S2
  15. Mi Max 3
  16. Mi 8 Pro
  17. Mi MIX 2S
  18. Redmi 8A Dual
  19. Redmi 8
  20. Redmi Note 7 Pro
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