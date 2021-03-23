Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Переход на новый алгоритм Ethereum 2.0 стартовал в декабре 2020 года. Поскольку речь идёт о тестировании платформы, то вначале было принято решение ограничиться внедрением нового алгоритма на основе депозитов. Если у вас есть вопросы технического характера, читайте информацию дальше, если вы прокачанный криптоинвестор, то можно переходить к третьему абзацу. Отметим, что это далеко не вся ключевая информация, но достаточно для ознакомления с текущей ситуацией и положением на рынке.

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Итак, сегодня майнеры добывают монетки Эфира посредством решения на графических чипах определённых задач. Вознаграждение выдаётся пропорционально вложениям, а именно: чем выше хешрейт, тем больше монет вам дадут. Поскольку вознаграждение виртуальное и не обладает никакими утилитарными элементами, это вызывает критику майнинга со стороны общественности, а сам алгоритм начисления криптовалюты мало отличается от других цифровых токенов. К счастью, есть всемогущий Виталик Бутерин – основатель Эфириума. Он придумал как убрать все минусы криптовалюты, оставив только плюсы. К сожалению, это невозможно, ведь всегда будут недовольные, тем более что новый алгоритм превратит майнинг в бесполезное дело. И всё это Ethereum 2.0.

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Сложно сказать, насколько подорожание Эфириума связано с переходом на новый протокол, но исключать прямой зависимости невозможно. С начала декабря больше 75 тысяч держателей криптовалюты положили на депозит по 32 монетки каждый, а общая сумма превысила 6 миллиардов долларов. Всё это говорит о беспрецедентном доверии к нововведениям, ведь забрать депозит можно будет только через год, в то время как выдадут его также в Эфире, а цена вклада может сильно упасть из-за скачков курса.

На этой странице можно увидеть динамику размещения вкладов. Похоже немалая часть инвесторов верит в будущее Эфириума без майнеров. Мало того, эти люди полагают, что цена криптовалюты будет расти, а иначе бы кто в здравом уме захотел расстаться со своими деньгами. Из любопытного: стейкинг стартовал 3 месяца назад, а за это время курс Эфириума вырос в 3 раза. Возможно, это заслуга Биткоина, который традиционно тащит за собой остальные токены, но не исключено, что Эфир становится самостоятельным, что позволит ему набирать цену даже после отказа от майнинга. Кстати, есть все основания полагать, что это следующий этап стартует уже в текущем году.