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Когда мы говорим об ужасном положении на рынке видеокарт, то традиционно виним майнеров, что вполне логично, ведь ребята не стесняясь скупают все доступные предложения по самым высоким ценам. На втором месте указывается последствия коронавируса, ведь массовые локдауны нарушили поставки комплектующих, которые формировались годами и даже десятилетиями. Как оказалось, у ребят из Asus есть своё мнение, вот только оно мягко скажем не совпадает с тем, что привыкли видеть наши читатели.

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Вначале представители Asus размышляют о сложностях с поставками, ведь производство видеокарты – это комплексная задача, решить которую можно только с помощью десятков поставщиков полупроводниковых изделий. В то же время все эти участники рынка на много месяцев вперёд планируют закупку материалов и выпуск того или иного количество продукции. Так уж вышло, что никто не ожидал повышения покупательского спроса в 1 квартале 2021 года. Вообще эти самые отгрузки даже повысились, если сравнивать с показателями 1 квартала 2019 года, но в текущих условиях этого оказалось слишком мало.

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Всё это привело к низким поставкам графических чипов в 1 квартале текущего года, когда NVIDIA не смога удовлетворить растущий рыночный спрос. И вот здесь самое время вспомнить майнеров, поскольку именно они усугубили положение, но никак не стали триггером дефицита. Получается любопытная картина: вся цепочка поставщиков испытывает трудности, а сами поставщики преимущественно располагаются в материковом Китае. Возможно, всё было бы не так плохо, не устроив США показательную порку компаний из Поднебесной. Можно было бы поделиться лицензиями, быстро наладить производство, но в данном случае руководство Америки предпочитает не получить прибыль вообще, чем делиться ею с китайцами.

Ну и последняя проблема коренится в инженерах NVIDIA, а также решениях, принятых руководством компании. По словам Asus, текущее поколение видеокарт оказалось нерентабельно. Правильнее было бы сказать, что оно приносит доход, но совсем не такой, как хотелось бы, в результате разрыв между спросом и предложением растёт, а увеличение поставок приведёт к увеличению проблем в самой NVIDIA. Получается, что нам видеокарты продают за 3000 долларов, а NVIDIA получает крохи. Так кто же тогда главный бенефициарий этого праздника жизни и получатель сверхприбылей?