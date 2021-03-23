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Биткоин дважды не смог закрепиться выше $60 000, что может спровоцировать китов на продажу активов

Крупная рыба покидает бухту, самое время продавать Биткоины
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Несмотря на заявления некоторых аналитиков, Биткоин не желает преодолевать отметку в 60 000 долларов. Первая криптовалюта упрямо цепляется, не решаясь ни падать, ни подниматься. На самом деле стабильность должна была бы радовать держателей Биткоинов, вот только эти ребята привыкли к скачкам, позволяющим получать сверхдоходы на пустом месте. По мнению некоторых экспертов, впереди нас ждёт откат цены, поскольку рынок перегрет, а потенциал криптовалюты подходит к концу, либо вообще исчерпан.

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Дело в том, что любой рынок, даже криптовалютный, учитывает так называемые ожидания аналитиков. Это маститые экономисты и финансисты, делающие прогнозы на основе сложных формул и умозаключений, известны и понятных только им самим. К примеру, представитель Coinspaid заявляет, что мало-кто ожидал роста цены до 60 тысяч. Даже самые большие оптимисты говорили о 40 тысячах, а ведь есть ещё и авторитетные скептики. 

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Никто не знает, что будет с рынком криптовалюты через несколько дней, но в какой-то момент сюда пришли крупные инвесторы. Многие купили Биткоин по 40-45 тысяч, и сейчас хотят выйти из игры с неплохим бонусом (20% за месяц – это просто фантастический доход для инвестиций в несколько миллионов долларов). А вот обычным покупателям придётся туго. Как обычно, Киты уйдут с большой добычей, а криптохомяки заплатят за образовавшуюся дыру из своих карманов. 

Вернее будет сказать, что они уже за неё заплатили, когда купили цифровые деньги. Максим Крупышев, исполняющий обязанности СЕО Coinspaid полагает, что криптовалюта исчерпала резерв для роста. При этом в настоящее время нет никаких причин для нового витка повышения курса. Это не значит, что будет именно так, ведь рынок изменчив, а повлиять на него может даже небольшой толчок. В любом случае будет интересно наблюдать за тем, как крупные держатели Биткоинов выходят из игры, оставляя мелких рыбёшек барахтаться в высыхающей луже. 

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