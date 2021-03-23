Microsoft предупредила о завершении жизненного цикла Windows 10 v1909 для 260 миллионов компьютеров
Одновременно с выпуском операционной системы Windows 10, руководство компании твёрдо заявило, что она станет последней ОС для Microsoft. Как оказалось, паника преждевременна, ведь в данном случае имелся в виду абсолютно новый подход к поддержке и распространению, предполагающий выпуск ежегодных обновлений. Это значит, что каждый год пользователи будут получать два больших пакета, один их которых приносит значительную часть изменений, в то время как другой несёт косметические улучшения.
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В последнее время пользователи не жалуют ту часть, что приносит перемены, поскольку именно в ней содержится большое количество ошибок, а вот менее насыщенная функциями становится более популярна. Мало того, многие уверенно заявляют, что Microsoft снизила качество выпускаемого продукта и вообще отказываются от перехода на новую версию операционки. При этом лишь небольшая часть пользователей знает о сроках обслуживания, когда владельцам устаревших сборок грозит отказ от технической поддержки. Давайте рассмотрим график на конец февраля, свидетельствующий о существовании массы проблем в недрах софтверного гиганта.
Итак, 41.8% занимает версия 2004, которая вышла в первой половине 2020 года и считается самой стабильной за долгие годы. А вот у последней версии – 20Н2 проблемы, поскольку на неё совершили переход не более 20% всех пользователей. Это свидетельствует о массе критических ошибок внутри. Уже сейчас ясно, что Microsoft не удастся загнать насильно пользователей на эту версию, а значит вся надежда на более новую, которая ожидается в ближайшее время.
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При этом, 26.8% всех пользователей спокойно сидят на версии 1909, которая вышла в далёком 2019 году и вполне стабильна, особенно после выпуска для неё целого ряда патчей. И вот здесь и кроется главная проблема, ведь сегодня Microsoft начала рассылку владельцам этой ОС информации о скором прекращении поддержки. Окончательный отказ состоится 11 мая, что даёт некоторое время для обдумывания своих действий. В данном случае действительно лучше поторопиться, что также касается всех, кто работает на более поздних версиях. Среди неприятных последствий можно назвать невозможность играть в новые игры, поскольку Microsoft может надавить на разработчиков, принудив их к установке искусственных ограничений. Кроме того, ваш ПК перестанет получать последние обновления безопасности.
P.S. Если отталкиваться от официальных сведений Microsoft, то жизненный цикл ОС завершится для 260 миллионов человек.
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