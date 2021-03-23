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Если вы зашли почитать данный материал, то с высокой вероятностью задумываетесь о том, куда же катится наш мир. Не стоит драматизировать ситуацию, ведь всегда находились предприимчивые люди, способные продать снег эскимосам и песок папуасам. Сегодня мы просто стали больше знать о проделках наследников дела Остапа Ибрагимовича, всё остальное предрассудки.

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В последнее время всё больше внимания привлекают NFT-токены. Если вы не в теме, то это уникальные цифровые объекты, которыми принято подписывать права собственности на тот или иной виртуальный предмет. Только не спрашивайте зачем это все, ведь многие аналитики уверяют, что через 10 лет мы все переедем в дополненную реальность, где стоимость обычной машины будет ниже или на равных с 3D-анимацией. Так вот, рост криптовалют привёл к тому, что у некоторых людей появились в буквальном смысле бешеные деньги, которые им просто некуда тратить. И вот эти вчерашние люмпены хотят во всём быть первыми, а NFT-токены ничем не хуже криптокотиков, тем более что последние давно забыты, а десятки миллионов, которые в них были вложены, потеряны.

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Итак, сегодня основатель Twitter – Джек Дорси умудрился реализовать свой первый твит, выпустив его в качестве NFT-токена. Цена вопроса 2.91 миллиона долларов, а покупателем стал Сина Эстави, основавший Bridge Oracle. Что любопытно, более богатый Джастин Сан, считающийся основателем криптовалюты Tron, хотел купить лот за 2 миллиона долларов, но его конкурент заплатил больше.

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Если вы думали, что на этом подобные траты завершатся, спешим вас разубедить. Многие миллионеры просто не знают, куда потратить свалившийся на них капитал. Это значит, что мы увидим всё новые токены за десятки и, возможно, даже за сотни миллионов долларов. Почему бы и нет? В конце концов алмазы также не имеют реального обоснования своей высокой цены, но мы же не удивляемся, когда слышим о каком-нибудь колье королевы стоимостью в пару сотен миллионов долларов. А как насчёт знаменитых картин импрессионистов, кубистов и тому подобного искусства? Кто сказал, что «Квадрат Малевича» должен стоить миллионы?