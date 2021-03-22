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Давайте абстрагироваться от эмоций и попробуем здраво оценить реальные проблемы производителей видеокарт. Известно, что дефицит полупроводников вынуждает многие компании переплачивать за большую часть комплектующих. Несомненно, это повышает конечную цену, а оплачивает весь этот праздник жизни покупатель. Если стоимость нового поколения видеокарт ещё можно пояснить, то подорожание старых моделей, которые на прилавке лежат годами, вызывает много вопросов.

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К примеру, GeForce GTX 1050 Ti в РФ стоит от 17 тысяч рублей. Почему? Майнить на ней невозможно, играть трудно, а показать знакомым стыдно, ведь все вокруг давно уже перешли на более мощные решения. Если вернуться в 2016 год, то старая цена бюджетной карточки стартовала со 139 долларов, что по текущим ценам составляет чуть более 10 000 рублей. Сегодня подобные цены можно увидеть лишь во сне, и положение будет только ухудшаться, ведь вскоре бюджетные предложения разберут, а новых почти не производят.

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На самом деле производят. Как стало известно, Palit приступила к отгрузке новых GeForce GTX 1050 Ti, вот только цена на них в 2 раза выше, чем была ещё пару месяцев назад. Так, сегодня рекомендованная цена стартует с 22 800 иен или 210 долларов (налоги включены), то в 2020 можно было легко найти GeForce GTX 1050 Ti за 11 000 иен.

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Если вы думали, что это дорого, то стоит заглянуть в Amazon, где некоторые модели продаются за 399 долларов. Нет никакой информации о том, покупал ли кто-либо одну из таких видеокарт за сверхвысокую цену, но в любом случае 210 долларов куда ниже того, что просят за GeForce GTX 1660 Super.