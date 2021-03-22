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Сегодня даже бабушки у подъездов домов знают, что из-за майнеров честным геймерам не достаётся видеокарт. Ещё немного и мы стройным шагом отправимся к китайским заводам, требовать введения строгого правила: одни руки – одна видеокарта. Кстати, некоторые зарубежные магазины пытались использовать подобную тактику, но столкнулись с подменой IP, а в итоге видеокарты всё равно уплыли перекупщикам.

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Сегодня купить GeForce RTX 3070 в отечественных магазинах можно за 130 и выше тысяч рублей. Скажем так, мало кто решается на столь отчаянный шаг, ведь даже самые богатые представители игрового сообщества понимают, что платить 1750 долларов за продукт, красная цена которого 600 долларов – это по меньшей мере неразумно. Увы, майнеры не обладают здравым смыслом. Эти ребята могут взять пару миллионов в кредит, опустошив прилавки отдельно взятого магазина, что только подстёгивает аппетиты перекупщиков и торговцев.

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К счастью такая ситуация не везде. Наши читатели, конечно, могут возмутиться, ведь мы снова будем говорить о возможности, которая есть только у жителей США. Но здесь будет резонно спросить: если мы вам не расскажем, как живётся американским геймерам, откуда вы вообще об этом узнаете? Правильно, массовый пользователь продолжит томиться в неведении, а значит пора развеять тьму невежества, ударив информационной атакой по глупости и наглости перекупщиков.

Итак, сегодня на официальном сайте HP в США предлагается собрать свой компьютер. Забегая вперёд, мы потратили 1149 виртуальных долларов (на 600 долларов дешевле стоимости одной лишь видеокарты в РФ) и готовы перечислить конфигурацию:

Процессор : Ryzen 5 3500

: Ryzen 5 3500 ОЗУ : HyperX 8 GB DDR4-3200

: HyperX 8 GB DDR4-3200 Видеокарта : GeForce RTX 3070

: GeForce RTX 3070 Накопитель : WD Black 256 GB PCIe NVMe

: WD Black 256 GB PCIe NVMe ОС : Windows 10 Home

: Windows 10 Home В комплекте идёт корпус и блок питания, достаточный для работы системного блока.

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Лёгким движением мышки можно улучшить набор, заменив процессор, добавив оперативной памяти и более ёмкий накопитель. Суть в том, что в наших краях одна только видеокарта стоит дороже системного блока с видеокартой в США, и это печально, ведь какой российский геймер не любит быстрой видеокарты? Ссылка на конфигуратор.