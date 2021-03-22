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Помните, как ещё год назад всё было просто. Самым быстрым процессором на Земле был Core i9-9900K, а AMD раздавала обещания, уверяя нас, что уж на этот раз новая архитектура позволит переломить ситуацию. Скажем откровенно, верилось в подобный расклад с большим трудом, поскольку, несмотря на некоторые успехи в многопоточных задачах, красные по всем фронтам проигрывали синим в играх. Сегодня положение дел таково, что мы с большой долей скептицизма относимся к попыткам Intel догнать и перегнать крайне удачную серию процессоров на архитектуре Zen 3, а Ryzen 7 5800X может остаться непобеждённым вплоть до выхода 12-го поколения Alder Lake.

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Если ещё год назад мы возмущённо кивали на Intel, выражая недовольство откровенно завышенными ценами, то сегодня впору поменять тактику, ведь синие успели за короткий срок стать действительно народной компанией. При этом речь не только о количество продаж, но и о цене. Смотрите сами: прямо сейчас можно отхватить 8-ядерный Core i9-9900K за 34 990 рублей. Перед нами скидка в 3000, но что в таком ценовом диапазоне нам может предложить AMD? Ryzen 7 3800X за 33 790 рублей. Крайне сомнительная альтернатива.

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Ещё более интересен Core i9 - 9900KF. Эта версия лишена графического ядра, что не мешает её демонстрировать одни из лучших показателей скорости на рынке. В последнее время стоимость такого процессора постоянно снижалась, опустившись на 5 тысяч за один месяц. В итоге Регард предлагает купить скоростной 8-ядерник, способный с лёгкостью достигает 5 ГГц всего за 31 680 рублей. Повторимся, за эту сумму у красных в лучшем случае Ryzen 7 3700X, который уступает 8-ядернику Intel с большим отрывом в реальных играх.



